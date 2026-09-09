Fogata del Pescador prepara nueva versión con merluza a $5 mil y show musical en Valparaíso

Miles de visitantes se espera que asistan a una nueva versión de la Fogata del Pescador de Fiestas Patrias en Valparaíso, que este año se desarrollará el jueves 17 de septiembre, desde las 15:00 horas, en la Caleta El Membrillo.

La actividad incluirá presentaciones artísticas de músicos locales y nacionales, quienes animarán la jornada con repertorios de música tradicional y popular, todo acompañado de la venta de merluza, un vaso de vino y un trozo de pan a $5.000.

Tras dar a conocer los detalles de esta jornada, el presidente del Sindicato de Pescadores de la Caleta El Membrillo, Luis Marsh, indicó que “esta festividad de la Fogata del Pescador es un poquito distinta a las anteriores, pues nos ha costado bastante salir adelante. Sin embargo, con esfuerzo, la estamos sacando y agradecer también a la Municipalidad que ha estado con nosotros siempre apoyándonos. Esperamos que la fiesta salga adelante y tengamos buena afluencia de público. La merluza va a estar igual que la fogata anterior a $5.000 y con un tremendo show que vamos a tener con grupos de cueca ymúsica tropical. Por eso, los dejamos a todos invitados, a todos los porteños y quienes anden por alrededor, a que nos visiten y apoyen la Fogata del Pescador”.

En esa misma línea, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, invitó "a todos los porteños, porteñas y a quienes visitan la ciudad o la región de Valparaíso, a que vengan a la mítica Fogata del Pescador. Esta se va a encender apenas caiga la noche, la merluza se va a vender a $5.000 y los pescadores van a estar atendiendo desde las tres de la tarde. Sin lugar a dudas, como decía nuestro presidente, es una fogata distinta que necesita de apoyo de las personas que nos visitan y vienen a celebrar las Fiestas Patrias a nuestra ciudad”.

TRÁNSITO VEHICULAR

Una de las preocupaciones para esos días es cómo se dispondrá y ordenará el flujo vial en el sector de la Caleta El Membrillo considerando el socavón en Av. Altamirano.

En ese sentido, la jefa comunal detalló que “vamos a tener un plan que está elaborando la Seremi de Transportes con nuestra Dirección de Tránsito respecto a los flujos de tránsito, porque sabemos que la Avenida Altamirano tiene el problema del socavón. Los vehículos livianos van a poder acercarse hasta donde mismo se está haciendo la fogata. Estamos evaluando la habilitación de estacionamientos hacia el lado sur de Altamirano, que esperamos hoy día, poder tener el visto por parte de la Seremi de Transportes”.

En materia de seguridad, precisó que “hemos redoblado nuestros esfuerzos en materia de seguridad, específicamente, en el Alejo Barrios con 20 cámaras de seguridad que van a estar alrededor del parque, además del dispositivo junto a Carabineros de Chile, nuestros equipos de seguridad, fiscalización e inspectores”.

SEGURIDAD Y TURISMO

La actividad turística, sin duda, se verá beneficiada durante Fiestas Patrias por la gran afluencia de personas visitarán esta zona durante los días de descanso.

En ese sentido, la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, detalló que “las proyecciones entregadas por la Subsecretaría de Turismo y la Dirección Nacional de Sernatur, nos dicen que estamos nuevamente en el lugar preferido de las proyecciones para quienes nos visiten, con más de 300.000 viajes con pernoctación. Consideremos que son tres días los que la gente viene a alojar. A nivel comunal, Valparaíso está en el séptimo lugar de las preferencias de todo Chile, así que nuevamente,estamos ranqueando en las preferencias nacionales, además con otras comunas como El Tabo, Algarrobo, El Quisco y Viña del Mar”.

Respecto de las medidas de seguridad que se van a adoptar durante esos días, el teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Valparaíso de Carabineros, señaló que “el fin de semana largo de Fiestas Patrias, tenemos diferentes servicios desplegados, tanto en lo que es ruta segura, en los terminales de buses, como también en las fondas y en la fogata. Lo importante es hacer un llamado a la gente, tanto extranjera como nacional, al autocuidado. Últimamente, hemos tenido delitos como robos por sorpresa, porque las personas andan con objetos de valor a simple vista: cadenas, anillos, aros, celulares y porque dejan especies de valor también a la vista dentro de los vehículos en los cuales circulan y dejan estacionados”.

Sobre el resguardo del borde costero, el capitán de corbeta Sergio Roa, subjefe de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, dijo que “como autoridad marítima local vamos a estar cubriendo esta actividad con nuestro personal de la Capitanía de Puerto de Valparaíso. Estamos en coordinación con el presidente del sindicato y con Carabineros, para que esta se desarrolle con total normalidad, considerando que es una actividad familiar donde asisten niños y personas de la tercera edad. Vamos a tener desplegado ese día nuestro personal en patrullas terrestres y nuestra unidad marítima que va a estar resguardando el borde costero”.

Finalmente, uno de los atractivos de la Fogata del Pescador será la venta de la merluza. Al respecto, el director regional (s) de Sernapesca, Gonzalo Rojas, dio la tranquilidad a la ciudadanía de que "toda la pescada que van a disfrutar el 17 de septiembre acá está certificada y tiene la acreditación de origen legal. Como servicio vinimos en coordinación con el Sindicato y el 31 de agosto, sellamos la cámara donde está refrigerada. Podemos dar fe que las más de 4.400 pescadas que van a estar a disposición de los porteños y porteñas son legales, apoyan la pesca regulada y a los sindicatos, así que la invitación está más que dada”.

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