“Pare, Mire y Escuche”: EFE refuerza prevención en cruces ferroviarios de Valparaíso

EFE está desplegando, a nivel nacional, una serie de actividades de prevención como parte de la Semana de la Seguridad Ferroviaria, movilizando equipos territoriales para reforzar el autocuidado en el entorno de las vías del tren.

En la región de Valparaíso, el programa incluirá acciones en distintas comunas como Quintero, San Antonio, Quillota, La Calera y Valparaíso, donde se realizarán actividades en cruces ferroviarios o en espacios públicos de alta concurrencia.

En este contexto, equipos de EFE, de la Seremi de Transportes y de Conaset llegaron hasta el cruce Portales para entregar recomendaciones de seguridad a la comunidad que transita por el sector para concurrir a la caleta o a la playa.

Se trata de indicaciones muy simples, fáciles de aplicar y pueden salvar vidas: detenerse, mirar y escuchar antes de cruzar una vía férrea; respetar siempre la señalización y barreras ferroviarias; evitar distracciones como teléfonos móviles o audífonos al aproximarse a un cruce; mantener atención permanente al entorno ferroviario y nunca intentar ganarle el paso a un tren.

“A propósito de la seguridad ferroviaria EFE ha instaurado durante estas dos semanas un plan de seguridad, tanto acá en EFE Valparaíso como en las demás filiales, sobre todo en los cruces ferroviarios para re instruir a nuestros usuarios y a los que usan los vehículos respecto al “Pare, Mire y Escuche” que da seguridad al momento de cruzar. Hay que detenerse, mirar la señalización, las condiciones del entorno y poder cruzar de forma segura, de tal manera que podamos disfrutar tanto los viajeros que van en el tren como los que van cruzando nuestras vías férreas”, señaló el gerente de Operaciones Ferroviarias de EFE Valparaíso, Juan Rodó.

Desde EFE explicaron que durante el período previo a Fiestas Patrias se produce un aumento de los niveles de movilidad, por lo que resulta fundamental reforzar los mensajes de seguridad para peatones, conductores, ciclistas y pasajeros. A través de esta campaña, EFE busca contribuir activamente a la prevención de accidentes y promover una convivencia segura con la operación ferroviaria.

Esta iniciativa cuenta con un fuerte despliegue intersectorial, con participación de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Seremi de Transportes, Carabineros y municipios, fortaleciendo el trabajo colaborativo.

Durante la actividad en el cruce Portales, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Matías Valenzuela, indicó que “nos interesa mucho y ponemos especial énfasis en lo que son los temas de cruces a nivel y particularmente solicitándoles a todos los conductores, a todos los usuarios que transiten por pasos autorizados, aquellos que tienen todas las condiciones de seguridad para poder hacer un uso correcto de las rutas que atraviesan nuestras vías férreas de EFE. Es muy importante porque dentro de lo que es la red de EFE tenemos varios de estos puntos y es precisamente por eso que queremos dar un acento a esta fiscalización junto también con los procesos de educación”.

Respecto a la campaña, Alberto Escobar, secretario ejecutivo de Conaset, señaló que "debemos reforzar el conocimiento por parte de los automovilistas a conocer y respetar las señales ferroviarias, evitar transitar por cruces no habilitados y siempre recordar pare, mire y escuche antes de cruzar la vía férrea. No olvidemos que la principal causa de siniestros viales es la distracción del conductor, pero la principal causa de fallecidos es la velocidad imprudente. En Fiestas Patrias del año pasado hubo 814 siniestros de tránsito y 24 víctimas fatales. Es por eso que el mensaje desde Conaset es claro: las leyes del tránsito se deben respetar siempre, para que podamos disfrutar de estas celebraciones sin lamentar tragedias en nuestras autopistas y carreteras".

Las actividades que se desarrollarán en la semana de la seguridad ferroviaria se suman a la intensa programación que realiza EFE de forma permanente en el marco de su Plan de Educación y Seguridad ferroviaria, que considera talleres en colegios y viajes demostrativos, donde los niños y niñas se transforman en “guardianes de la seguridad vial y ferroviaria” adquiriendo conocimientos importantes de autocuidado que transmiten a sus pares y en su entorno familiar. Este plan también considera participación en ferias ciudadanas, prevención en cruces ferroviarios y campañas en redes sociales, entre otras acciones.

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