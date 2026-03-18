Paralización deja sin micros Sol del Pacífico al litoral norte de la región de Valparaíso

Una paralización total del servicio de transporte de la empresa Sol del Pacífico en el sector costa fue confirmada para este miércoles 18 de marzo, debido a la falta de acuerdo entre el Directorio y los conductores de esta compañía.

La medida responde al descontento de los trabajadores por la implementación del nuevo recorrido Vía Catapilco (Valle Alegre), el cual –según acusan– impacta sus condiciones laborales y la calidad del servicio entregado a los pasajeros.

La suspensión afecta directamente a usuarios de zonas del litoral norte de la región de Valparaíso, entre ellas Papudo, Zapallar, Cachagua, Maitencillo, Puchuncaví, Laguna, Catapilco, La Ligua, La Greda, Ventanas, Horcón y Campiche, además de quienes utilizan los servicios directos hacia Valparaíso y Viña del Mar.

Los conductores indicaron que entre las consecuencias de esta medida adoptada, se contempla la interrupción total de los recorridos en el sector costa y complicaciones en los desplazamientos, por lo que recomendaron a los pasajeros que adopten medidas preventivas y busquen alternativas de transporte.

Pese a las instancias de diálogo, no se logró alcanzar un acuerdo que permitiera la continuidad normal del servicio, lo que derivó en la decisión de concretar la paralización.

Desde el Sindicato N°1 de conductores indicaron que la medida se adoptó como última instancia frente al conflicto: "Como conductores de Sol del Pacífico, lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda causar a nuestros pasajeros, entendiendo la importancia del servicio en su vida diaria", afirmaron.

Y agregaron que "esta decisión ha sido tomada como última instancia, buscando una solución justa tanto para los trabajadores como para la comunidad”.

Finalmente, señalaron que cualquier avance o eventual acuerdo será informado oportunamente a los usuarios de la empresa Sol del Pacífico.

PURANOTICIA