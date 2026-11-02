Papudo tendrá 122 nuevas viviendas sociales tras dos décadas de espera: proyecto Los Lilenes bordea el 34% de avance

La iniciativa contempla 60 departamentos y 62 casas, con una inversión de $1.780 millones del convenio GORE-MINVU. La entrega está proyectada para noviembre de 2027.
En el marco de una agenda de actividades en la comuna de Papudo, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, visitó el proyecto habitacional Los Lilenes, una iniciativa impulsada a través del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49, que contempla una inversión de aproximadamente $1.780 millones por parte del convenio GORE-MINVU y que actualmente registra un 33,89% de avance.
El conjunto contempla la construcción de 60 departamentos y 62 casas, incluyendo viviendas acondicionadas para personas con movilidad reducida y otras con habilitación sensorial, con espacios que van entre los 55,17 y los 61,01 metros cuadrados, con distintas tipologías y características de accesibilidad, entregando una solución habitacional a 122 familias integrantes del comité de Unión Comunal Los Lilenes.
Ante esta visita, Mundaca destacó que “hace un par de años atrás suscribimos un convenio con el Minvu, donde el Gore de Valparaíso, que me toca liderar y conducir, alojó $13.000 millones en el Serviu para habitabilidad, recuperación de espacios públicos, asistencia técnica y apoyo a condominios sociales. Y esta obra que aquí se está construyendo, acá en Los Lilenes, aquí no hay obras sociales desde hace 20 años, llevan 20 años esperando y por fin esto que era un sueño se va a hacer realidad el próximo año. En noviembre del 2027 vamos a estar inaugurando 60 departamentos y 62 casas que van a dotar de dignidad a las personas y a las familias que por tanto tiempo confiaron y apostaron por esto”.
El dirigente del Comité Los Lilenes, Francisco Ramírez, señaló que “este es un momento muy relevante para nosotros porque hemos luchado 20 años para lograr algo que en algún momento fue imposible, pero gracias a la colaboración de otras entidades muy especiales del Comité Los Lilenes logramos sacar una traba bien importante en cierto punto del proyecto, que era el financiamiento. Creo que las familias deberían estar tranquilas, contentas, por el avance que vamos teniendo y por el sueño de terminar el próximo año con la entrega de la vivienda propia. Y de solucionar un problema que, como bien lo dice el gobernador y que siempre concuerdo con él, la descentralización también tiene que hacerse en la región. Fueron años de visibilizar este problema. Y hoy en día podemos estar felices por el proyecto Los Lilenes, por La Ligua, por Cabildo”.
Por su parte, la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, sostuvo que “estamos muy contentos de venir a visitar esta obra hoy día junto a nuestro gobernador Rodrigo Mundaca, junto a nuestro delegado presidencial, junto a los dirigentes del Comité Los Lilenes, porque hace más de 20 años que en Papudo no se construían viviendas sociales. Ver los avances, ver cómo vamos progresando y que prontamente este sueño será realidad para las familias de nuestra comuna, nos da esperanza para lo que viene, porque la gente de Papudo también merece tener acceso a la vivienda social”.
Cabe hacer presente que este proyecto considera equipamiento comunitario como una sala multiuso, áreas verdes y una multicancha. Las viviendas, por su parte, incorporarán envolvente térmica mediante sistema EIFS y ventilación activa y pasiva. Del mismo modo, se contempla la restauración de flora nativa en una superficie de 6,5 hectáreas, como medida de mitigación del impacto sobre el entorno natural.
PURANOTICIA