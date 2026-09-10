Papudo reporta un 60% de avance en plan de retiro de cables en desuso

El Municipio de Papudo avanza en el proceso de retiro de cables en desuso y reordenamiento de redes activas de telecomunicaciones, una intervención que ha considerado 125 puntos distribuidos en ocho sectores de la comuna y que forma parte de un desafío técnico implementado en 34 comunas del país.

Actualmente, los trabajos alcanzan aproximadamente un 60% de avance y ya se han desarrollado intervenciones en algunas de las principales calles de la comuna, entre ellas Chorrillos, Serrano, Riquelme, 26 de Noviembre, Miraflores, Domingo Fernández Concha, Blanco, Cochrane, Chacabuco, pasaje Baquedano, William Rebolledo, Maipú, Av. Matta e Iquique. De acuerdo con la planificación, las labores continuarán durante las próximas semanas y se proyecta que concluyan aproximadamente a mediados de octubre.

El término de los trabajos en terreno abrirá, sin embargo, una segunda etapa que para el municipio resulta igualmente relevante y que incluye un trabajo para evitar que la infraestructura vuelva a acumularse con el paso de los años.

El desafío surge porque el retiro de cables no significa que dejen de existir nuevas conexiones y más aún cuando la incorporación de operadores amplía la oferta de servicios disponible para los usuarios, pero también implica nuevas intervenciones sobre una infraestructura que debe mantenerse ordenada e identificada para evitar acumulaciones y eventuales problemas asociados a la sobrecarga.

Importante es hacer presente que los postes sobre los cuales se emplazan estas redes no son de propiedad municipal, sino de CGE en su calidad de operador eléctrico, y en ellos conviven redes de diferentes compañías de telecomunicaciones. Esta realidad, entonces, hace necesario contar con contrapartes que permitan identificar quién está operando y qué elementos corresponden a cada empresa.

La alcaldesa Claudia Adasme sostuvo que “avanzar en este proceso es importante, pero para nosotros no basta con retirar y ordenar una vez. Los servicios de telecomunicaciones van a seguir creciendo y eso es positivo para nuestros vecinos, pero ese crecimiento también tiene que ser ordenado y seguro. Por eso queremos dejar instalada una mesa de trabajo permanente, con contrapartes claras, que nos permita saber quién interviene, qué infraestructura está operativa y actuar antes de que volvamos a tener una acumulación como la que hoy estamos corrigiendo”.

Cabe precisar que la intervención que actualmente se realiza distingue entre la infraestructura que continúa prestando servicios y aquella que se encuentra fuera de uso. En ese sentido, los cables activos no son retirados, sino reordenados, mientras que los elementos que dejaron de cumplir una función son removidos de los postes. Una vez retirado el material, se determina qué componentes pueden ingresar a procesos de reciclaje y cuáles deben ser gestionados como desechos.

Para el municipio, ese último punto será determinante. La apuesta es pasar desde intervenciones que reaccionan frente a la acumulación de cables hacia un seguimiento progresivo de las redes, especialmente considerando que la infraestructura de telecomunicaciones continuará modificándose a medida que ingresen operadores, cambien tecnologías o se incorporen nuevos servicios.

“Este trabajo tiene sentido si somos capaces de sostenerlo en el tiempo. No queremos volver en algunos años a retirar lo que dejamos acumular nuevamente. El desafío es generar una forma de coordinación que acompañe permanentemente los cambios de las redes y permita compatibilizar una mayor oferta de servicios con una comuna más ordenada y segura”, finalizó la alcaldesa Adasme.

PURANOTICIA