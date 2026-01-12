Papudo refuerza la seguridad en playas con capacitación especializada para salvavidas

Con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos y la respuesta oportuna ante emergencias en el borde costero, la Municipalidad de Papudo, a través de su Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, inició un programa de capacitación continua dirigido a los salvavidas que cumplen funciones en las playas de la comuna.

Esta primera etapa de formación considera un ciclo progresivo de capacitaciones técnicas, diseñadas bajo estándares de seguridad, entendiendo que el trabajo de los salvavidas no solo exige vigilancia permanente, sino también una preparación especializada para actuar con precisión en escenarios críticos.

La capacitación inicial está orientada a primeros auxilios, con énfasis en reanimación cardiopulmonar (RCP), abordando procedimientos actualizados para la atención de paros cardiorrespiratorios, manejo de la vía aérea y respuesta inmediata ante situaciones de asfixia por inmersión, uno de los principales riesgos asociados a la actividad recreativa en playas de Papudo.

En una segunda instancia, el programa contempla una formación específica en manejo de lesiones cortantes y traumáticas, aspectos fundamentales en un contexto donde confluyen actividades deportivas y recreativas.

Finalmente, se desarrollará un taller práctico en terreno, ejecutado directamente en la playa, que permitirá reforzar técnicas operativas como el traspaso seguro a tabla de salvataje, inmovilización de pacientes, extracción desde el medio acuático y coordinación en escenarios de rescate.

El director de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio, Balther López, destacó que "la capacitación constante de los salvavidas es un componente crítico del sistema de seguridad en playas. Es indispensable actualizar protocolos, estandarizar procedimientos y entrenar de manera práctica para reducir tiempos de respuesta y minimizar riesgos tanto para los bañistas como para los propios equipos de rescate”.

Por su parte, la alcaldesa Claudia Adasme subrayó que “como Municipio entendemos que la seguridad en nuestras playas es una responsabilidad permanente. Por eso estas capacitaciones están planificadas y centradas en el cuidado de las personas, especialmente en una comuna turística que multiplica su población durante el verano”.

