Papudo prioriza televigilancia y conservación de avenidas para futuras inversiones del Gobierno Regional de Valparaíso

Fortalecer el sistema de televigilancia y avanzar en la conservación de las principales avenidas de Papudo son dos de los proyectos que el municipio definió como prioritarios para las próximas inversiones que puedan concretarse con recursos del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso.

Las iniciativas fueron abordadas durante una reunión entre la alcaldesa Claudia Adasme y el gobernador regional Rodrigo Mundaca, instancia en la que se revisó la cartera de proyectos de la comuna y se establecieron las áreas en las que la administración municipal busca concentrar sus esfuerzos.

En materia de seguridad, se analizó un proyecto ingresado mediante Circular 33 que apunta a fortalecer el sistema de televigilancia comunal. La iniciativa busca mejorar las capacidades con que cuenta Papudo para la prevención y seguridad en sus distintos sectores.

La segunda prioridad corresponde a una cartera de proyectos destinada a la conservación de las principales avenidas de la comuna, con intervenciones orientadas a mantener y mejorar infraestructura urbana de alto uso.

El gobernador Rodrigo Mundaca señaló que "hoy, lo que le hemos planteado es que nos establezca las prioridades y ya nos ha señalado cuáles son. Por tanto, cuando corresponda bajar cartera de inversión, podamos también hacerlo en la comuna de Papudo con proyectos que son emblemáticos para la alcaldesa, pero que, sobre todas las cosas, están orientados al bienestar de las personas que habitan la comuna".

Mundaca también destacó el compromiso de inversión del Gobierno Regional con Papudo y mencionó como ejemplo el recientemente inaugurado gimnasio municipal, infraestructura que, de acuerdo con los antecedentes entregados durante la reunión, mantiene una alta utilización por parte de la comunidad.

Por su parte, la alcaldesa Claudia Adasme destacó que "cuando hablamos de inversión regional necesitamos hacerlo poniendo primero las necesidades concretas de nuestros vecinos. Por eso hemos planteado como prioridades avanzar en mayor televigilancia para fortalecer la seguridad y recuperar y conservar nuestras principales avenidas, porque ambas materias tienen un impacto directo en la calidad de vida de quienes viven en Papudo. Valoramos que el gobernador conozca nuestra cartera y que podamos establecer una hoja de ruta clara para seguir gestionando estos recursos".

La alcaldesa añadió que el municipio continuará trabajando con una cartera activa de proyectos, con el objetivo de acceder a las distintas alternativas de financiamiento disponibles y avanzar en iniciativas que respondan a las necesidades de la comuna.

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