Papudo inicia ofensiva contra loteos irregulares con demolición de casas sin autorización de edificación

Con el objetivo de contener la expansión de loteos irregulares en Papudo, el Municipio ordenó la demolición de las ultimas construcciones levantadas sin autorización en las parcelas 46 y 53 del sector El Tome, donde han proliferado paños subdividos.

De acuerdo con los antecedentes técnicos levantados por la casa edilicia, en ambos predios se han emplazado múltiples viviendas sin permiso de edificación, junto con la apertura de caminos interiores y cierres que, en los hechos, configuran nuevos núcleos urbanos al margen de toda planificación establecida en la comuna.

Se trata de un fenómeno que ha ido creciendo de forma sostenida y que se busca frenar de manera definitiva mediante un proceso de reordenamiento territorial.

Así es como se estableció que toda nueva construcción que se levante en loteos irregulares, sin cumplir con la normativa, será fiscalizada y podrá ser objeto de demolición; esto, para evitar que se generen asentamientos fuera de planificación y avanzar hacia un ordenamiento que impida la expansión de subdivisiones irregulares, sin condiciones adecuadas de urbanización, conectividad ni servicios básicos.

La alcaldesa Claudia Adasme subrayó que "hemos llevado un buen tiempo trabajando con vecinos que llevan años en este sector, quienes se han organizado y están avanzando en la regularización de su situación porque saben que se requiere cumplir las normas. Pero queremos ser categóricos en que todo lo que haya llegado después de ese ordenamiento, fuera de la ley, va a tener el mismo resultado: la demolición".

Desde el Municipio de Papudo recalcan que lo ocurrido en las parcelas 46 y 53 marca un punto de inflexión, ya que la administración busca impedir que este tipo de prácticas se siga expandiendo y evitar así la consolidación de nuevos focos urbanos irregulares, resguardando la calidad de vida, seguridad y desarrollo comunal ordenado.

Cabe hacer presente que el procedimiento contempla que los propietarios deberán ejecutar las demoliciones dentro de un plazo definido. En caso de incumplimiento, será la propia Municipalidad de Papudo la que realizará las acciones correspondientes, con cargo a los responsables y con apoyo de la fuerza pública si es necesario.

PURANOTICIA