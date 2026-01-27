Papudo implementa credenciales para regular comercio ambulante en el borde costero

Con el objetivo de resguardar el orden en el borde costero, la Municipalidad de Papudo comenzó la implementación de un sistema de credencial y cotona distintiva para los vendedores ambulantes que cuentan con autorización para trabajar en el borde costero.

La medida busca marcar una diferencia clara entre el comercio regulado y aquel que opera de manera informal, permitiendo a la comunidad identificar fácilmente a quienes cumplen con las exigencias sanitarias, normativas y de funcionamiento.

La alcaldesa Claudia Adasme recalcó que “fomentar el comercio ambulante no autorizado implica riesgos, tanto para la salud pública como para la seguridad y el orden comunal, por lo que hago un llamado a vecinos y visitantes a no comprar a vendedores informales y a preferir siempre a quienes porten su credencial visible y la cotona distintiva oficial”.

Agregó que “esta regulación busca proteger a las personas y asegurar condiciones mínimas de seguridad sanitaria y convivencia, por lo tanto la fiscalización continuará de manera permanente durante la temporada y todo lo confiscado será destruido por nuestras unidades municipales”.

PURANOTICIA