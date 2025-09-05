Pánico en colegio de Valparaíso: mensaje en baño de varones anuncia una balacera

Incertidumbre y temor se vivió en dependencias del colegio presbiteriano David Trumbull de Valparaíso, luego que un mensaje escrito en un baño advirtiera de un ataque armado que se registraría en el lugar el próximo 9 de septiembre.

"Prepárense para la balacera que voy a hacer el 9/9/2025", fue el mensaje escrito en el baño de varones del establecimiento, situación que fue denunciada por los propios estudiantes a las autoridades del colegio, quienes iniciaron el protocolo establecido.

Así es como en el marco del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), las autoridades del colegio porteño procedieron a evacuar a la totalidad de la comunidad educativa y dieron aviso de la situación a funcionarios de Carabineros de la 8ª Comisaría.

Si bien, no fueron pocos los que creyeron que sólo se trataba de una broma de mal gusto de parte de algún estudiante, las autoridades del colegio optaron por no bajarle el perfil a la situación y activar los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Según consigna Alerta V Costa, personal de Carabineros dio inicio a una serie de diligencias en el colegio presbiteriano David Trumbull, como el análisis de las cámaras de televigilancia, para poder identificar al autor de este mensaje escrito en el baño.

Por último, desde el establecimiento ubicado en la calle Guillermo Rivera del cerro Yungay hicieron un llamado a los apoderados a sumarse a las medidas de seguridad para proteger la integridad de los estudiantes y prevenir cualquier posible acto.

PURANOTICIA