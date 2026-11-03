Padres de joven asesinado en San Antonio piden al Gobierno retirar proyecto que posterga implementación de Defensoría de las Víctimas

Los padres de Alejandro Martínez González, joven de 19 años asesinado en 2008 en San Antonio, llegaron hasta el Congreso Nacional para reunirse con las senadoras Claudia Pascual (PC), Karol Cariola (PC) y Yasna Provoste (DC) y el senador Diego Ibáñez (FA).

En el encuentro, expresaron su rechazo al proyecto ingresado por parte del Gobierno que posterga la puesta en marcha de la Defensoría de las Víctimas.

La familia, que impulsó su creación durante 17 años, pidió respetar los plazos establecidos en la ley promulgada en noviembre de 2025. El emplazamiento se produjo en medio de la crisis del Ministerio de Justicia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

En ese escenario, la familia y los senadores pusieron el foco en la responsabilidad del Estado de garantizar defensa y acompañamiento a las víctimas, y rechazaron una nueva postergación del servicio.

Víctor Martínez, padre de Alejandro, recordó que la norma fue promulgada en noviembre de 2025, tras 17 años de gestiones. “Señor ministro, usted lo dijo hace una semana, las víctimas no pueden esperar, no pueden seguir esperando. Esto va en contra de las víctimas y estoy totalmente en desacuerdo. Llamó al Congreso a que no se apruebe este retraso bajo ningún punto, porque las víctimas no podemos seguir esperando y cada día hay una victimización en el país”.

En tanto, Margarita González, madre de Alejandro, apuntó a la falta de defensa jurídica, información y contención que enfrentan las familias de las víctimas. “Nosotros hemos esperado 18 años, años que jamás los vamos a recuperar, pero sí queremos dejar un legado en nombre de Alejandro, que es la Defensoría de las Víctimas y que es un bien para las víctimas de todo el país”.

La senadora Claudia Pascual, integrante de la Comisión de Constitución del Senado, instancia donde se encuentra actualmente el proyecto del Ejecutivo, cuestionó que los cambios de administración impliquen volver a empezar de cero y recalcó que “son políticas de Estado, no de gobiernos de turno. Le pedimos al Ejecutivo que haga sus mayores esfuerzos, que instalen esa negociación con los gremios correspondientes para poder hacer el máximo apuro en que esto pueda partir en mayo del 2027 como está promulgada la ley”.

Por su parte, la senadora Karol Cariola emplazó al Presidente José Antonio Kast y al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a retirar la iniciativa. “Hacer un llamado a que el Gobierno se ponga realmente del lado de las víctimas. Hoy se liberan delincuentes y, sin embargo, se retrasa la Defensoría de las Víctimas en su implementación".

Asimismo, exigió que se cumplan los plazos originales para la implementación de la ley que creó la Defensoría de las Víctimas. "El Gobierno quiere retrasarla un año más. Esto es inaceptable y por lo tanto respaldamos la solicitud que nos han hecho los padres de Alejandro y hacemos un llamado a que si el Gobierno no lo retira, los parlamentarios y parlamentarias rechacemos este proyecto de ley".

En esa misma línea, el senador Diego Ibáñez pidió al Mandatario “que respete la memoria de Alejandro y de miles de víctimas a nivel nacional. Creemos que el Senado en particular tiene que rechazar esta propuesta del Presidente Kast y le hacemos un llamado a retirar este proyecto. Hoy más que nunca se requiere escuchar a las familias de las víctimas, no darle la espalda, empatizar con ellas y para ello vamos a trabajar también en establecer todos los canales necesarios para que la familia de Alejandro pueda también lograr su objetivo que es que la ley se implemente en mayo del 2027”.

Finalmente, la senadora Yasna Provoste destacó el apoyo transversal que obtuvo la creación de la Defensoría durante su tramitación y se sumó al llamado a retirar la nueva iniciativa del Ejecutivo. “Le pedimos al Gobierno del Presidente Kast que retire este proyecto de ley que busca postergar el inicio de la defensoría de las víctimas. Una ley que, como aquí lo ha señalado don Víctor, padre de Alejandro, fue apoyada unánime y transversalmente en el Congreso. Yo me pregunto si el ministro Rabat en esta oportunidad le preguntó al Presidente la idea de querer postergar una vez más a las víctimas de nuestro país”, expresó.

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