Padre e hijo fueron detenidos por tomarse casa de adulto mayor en El Tabo: les juraron a los vecinos que ellos eran los verdaderos dueños

Personal de Carabineros detuvo a un padre y a su hijo por ocupar de manera ilegal la propiedad de un adulto mayor en la comuna de El Tabo.

El dueño de casa, un hombre de 73 años, llegó a su domicilio junto a su familia y sorprendió in situ a los dos individuos desconocidos.

Lo más insólito es que los intrusos les aseguraron a los vecinos del pasaje Los Cedros que ellos eran los nuevos dueños del terreno.

Por este motivo, los verdaderos dueños llamaron a Carabineros, quienes procedieron a tomar detenidos a los dos sujetos en el sector de parcelaciones.

Cabe hacer presente que este es el segundo procedimiento de similares características en una semana, aunque el primero ocurrió en la vecina comuna de El Quisco.

Fue el jueves 18 de diciembre cuando se detuvo a un hombre de 58 años que se tomó una casa, operativo también adoptado por la policía uniformada.

(Imagen de referencia)

