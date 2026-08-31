Padre del niño de 5 años intoxicado con cocaína en Viña del Mar quedó en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a P.E.O.I. (48), imputado en calidad de autor del delito frustrado de parricidio, en perjuicio de su hijo de 5 años, cometido el pasado jueves 27 de agosto.

Vale recordar que el individuo fue detenido luego que hasta el Hospital Dr. Gustavo Fricke de la Ciudad Jardín ingresara un menor de edad con convulsiones, arrojando los exámenes respectivos que en su organismo había presencia de cocaína. Así, la PDI llegó a la casa familiar, donde detectaron envoltorios con drogas en su interior.

Tras la audiencia de formalización, la magistrada Eliana Uribe consideró –en base a los antecedentes que se expusieron en la sala– que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la propia víctima.

La jueza estimó que en esta etapa del proceso se puede presumir de forma fundada la existencia del delito y la participación del imputado en los hechos de la causa, además de la necesidad de cautela por la alta pena asignada al delito.

Vale hacer presente que el imputado ingresa a cumplir la medida cautelar al Complejo Penitenciario Valparaíso y fue fijado el plazo de investigación en 60 días.

Finalmente, el tribunal viñamarino ordenó oficiar al Juzgado de Familia de Viña del Mar para evaluar una eventual vulneración de derechos del niño.

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