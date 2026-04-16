Otro grave error en Gendarmería: interno condenado por robo fue liberado desde el Centro Penitenciario de Valparaíso 

Una investigación administrativa abrió Gendarmería luego de conocerse la liberación errónea de un interno desde el Centro Penitenciario de Valparaíso, hecho ocurrido el pasado 4 de abril y que fue dado a conocer recién este jueves 16 de abril.

De acuerdo a información preliminar, el individuo corresponde a un hombre que cumplía condena por el delito de robo, quien habría abandonado el recinto penal producto de un error en los procedimientos internos.

A raíz de esta situación, la institución penitenciaria inició un sumario administrativo con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se produjo la liberación indebida y determinar eventuales responsabilidades.

En paralelo, al menos tres funcionarios del recinto se encuentran suspendidos de sus funciones mientras se desarrolla la investigación, en un caso que se suma a otros episodios similares registrados a nivel nacional.

Por ahora, se mantienen en curso diversas diligencias para dar con el paradero del interno y concretar su recaptura, mientras avanzan las indagatorias para establecer cómo se produjo la falla que permitió su salida del penal.

Cabe hacer presente que Gendarmería se referirá en los próximos minutos a la situación ocurrida a principios de mes y que recién ahora se dio a conocer públicamente.

(Noticia en desarrollo)

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