Otras siete personas detenidas deja nueva «Ronda Impacto» de Carabineros en zonas del centro y el borde costero de Viña del Mar

Un nuevo procedimiento de «Ronda Impacto» desarrolló personal de la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, el cual permitió detener a un total de siete personas.

Según informó la policía uniformada, cuatro fueron capturados por ley 20 mil de drogas; uno por oponerse a la acción de Carabineros y, además, proferir amenazas; uno por orden vigente de detención; y uno más por contrabando de cigarrillos.

A este resultado se suman los 214 controles de identidad realizados en el sector costero y céntrico de la ciudad, además de la fiscalización a locales de venta de alcohol.

En el sector del Muelle Vergara, la fiscalización al comercio ambulante irregular permitió detectar la venta clandestina de bebidas alcohólicas, decomisando más de 200 elementos utilizados para la venta de jugos y preparación de mojitos.

Así también se decomisaron dosis de drogas como clorhidrato de cocaína y marihuana, que portaban personas relacionadas a este ejercicio ilegal.

En la céntrica calle Valparaíso, se decomisaron cerca de 500 especies ofrecidas en el comercio informal, así como se incautaron 169 cajetillas de cigarros de contrabando.

Carabineros aseguró que continuará resguardando el orden y la seguridad, reforzando la fiscalización y el control al comercio ambulante ilegal en Viña del Mar.

