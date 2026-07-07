Otra promesa de Poduje al suelo: Ministro admite que no cumplirá plazo fijado para la reconstrucción tras el megaincendio

A poco más de tres meses de asumir el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje reconoció que no alcanzará a cumplir el principal compromiso que fijó al hacerse cargo de la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso. El secretario de Estado admitió que el plazo de 15 meses que estableció para completar el proceso en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana no podrá concretarse, aunque recalcó que las obras sí finalizarán durante la actual administración.

La admisión se suma a otro compromiso que el ministro tampoco logró cumplir desde su llegada al Minvu. El 14 de marzo de este año, durante una reunión con damnificados de El Olivar, aseguró que las denominadas "inhabilidades", que impedían a cientos de familias acceder a subsidios habitacionales, serían resueltas en un plazo de dos semanas. Sin embargo, un mes después los afectados denunciaban que el problema persistía y, posteriormente, el propio Poduje descartó haber comprometido ese plazo, pese a que así lo manifestó públicamente frente a los vecinos viñamarinos.

En esta oportunidad, el ministro reconoció que "nosotros esperamos poder cumplir parcialmente el compromiso que teníamos; no va a poder ser total por el retraso que tuvimos, pero ya hemos corregido la mayor cantidad de los errores", admitiendo que la meta que él mismo fijó al asumir la cartera no podrá concretarse en los términos anunciados. El Minvu ha atribuido estos retrasos a problemas heredados del Gobierno anterior, entre ellos dificultades con empresas, observaciones administrativas y demoras en la asignación y ejecución de subsidios habitacionales.

Pese a ello, Poduje defendió el estado actual del proceso y aseguró que "en Viña del Mar estamos recuperando el tiempo perdido y solamente hay un pequeño atraso en El Olivar debido a que ahí tuvimos el problema que todos han sabido ya de una empresa que tenía 350, casi un tercio de las viviendas, y que tuvimos que sacar por sus malas prácticas, por haber construido y diseñado las casas sin los estudios, y por haberlas entregado con fallas graves. Así que, en el resto la reconstrucción avanza a toda marcha, y en el caso de Biobío y Ñuble, avanza más rápido de lo esperado".

Consultado respecto de si la reconstrucción quedará terminada antes del fin del mandato del Presidente José Antonio Kast, el secretario de Estado sostuvo que "en esta administración se termina la reconstrucción. No nos va a ocurrir lo que le pasó a Viña del Mar, donde estamos retomando el tiempo perdido, pero lo más importante es que en el caso de Biobío ha sido mucho más rápida la reconstrucción, ya que tomamos la reconstrucción desde el inicio y donde hemos podido trabajar aceleradamente para darle solución a las familias", diferenciando así el incumplimiento del plazo de 15 meses respecto del objetivo de concluir el proceso en este Gobierno.

Las declaraciones de Poduje fueron abordadas por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien explicó que "esto nos ocurre por la permisología. Hoy día cuando, por ejemplo, se habla de los inhábiles a poder tener un subsidio. Yo he estado presente y no es tan fácil resolver ese tema administrativo, porque uno puede tener la voluntad –que la tiene el ministro y el seremi– pero te encuentras con una maraña burocrática, incluso obstáculos administrativos para resolver. La topografía también es compleja en esa zona, pero confiemos en que vamos a avanzar".

Asimismo, destacó avances que –según dijo– se han incorporado al proceso, señalando que "ya se están entregando títulos de dominio, se están entregando y reconociendo –tema que no había ocurrido en la pasada administración– a aquellos que ya han construido con recursos propios, también se les va a reconocer esas inversiones en el subsidio, con 1.600 UF. Es decir, eso no estaba considerado. Entonces la gente ya tiene tranquilidad de que no esperó al Gobierno de turno y autoconstruyó, y se va a reconocer ese esfuerzo económico y se entregará un subsidio parejo para todos. Entonces, en eso también se ha avanzado".

Respecto de las familias que aún esperan una solución definitiva, Millones reconoció que "la lentitud tiene que ver fundamentalmente con las casas nuevas. Ahí hay una complejidad. Esperamos una nueva fecha para poder dar una respuesta más concreta a las familias", precisando además que "me han pedido una reunión y yo espero estar con ellos el fin de semana y también les quiero decir que en esta semana nos vamos a reunir con las familias de las personas que perdieron a sus seres queridos, porque ya hemos concordado con el Presidente de la República y con la Ministra de Salud un programa de salud mental y esta semana se lo vamos a dar a conocer en detalle a las familias y la próxima semana lo haremos de manera pública".

La admisión de Iván Poduje instala un nuevo flanco en el proceso de reconstrucción del megaincendio de febrero de 2024 en Viña, Quilpué y Villa Alemana, donde primero fue el compromiso de resolver las inhabilidades en dos semanas, plazo que nunca se cumplió; ahora, es el propio ministro quien reconoce que tampoco alcanzará la meta de 15 meses que fijó al asumir la cartera. Aunque insiste en que la reconstrucción concluirá durante la actual administración, sus declaraciones confirman que los plazos originalmente comprometidos con las familias damnificadas deberán volver a modificarse.

PURANOTICIA