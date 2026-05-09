Osado enfrentamiento de Carabineros y delincuentes en Viña del Mar: Tras detener a un sujeto dos adicionales intentaron rescatarlo

Un peligroso y osado enfrentamiento en plena vía pública y a plena luz del día entre delincuentes y efectivos policiales tuvo como escenario la calle 15 Norte con La Virgen en Viña del Mar.

Pasadas las 13 horas de este sábado personal de la SIP de Carabineros llego hasta el lugar para fiscalizar a un sujeto que estaría sindicado como vendedor de drogas. Al momento de acercarse al hombre, esté no solo se opuso, sino que además ocupó a su perro para que atacara al personal policial y además mostró una pistola.

Inmediatamente el equipo policial desenfunda su arma de servicio para tomar el control de la situación, detener al sujeto y lograr asegurar al animal que lo acompañaba.

En ese momento dos individuos se acercan a la escena con el fin de impedir la detención de este sujeto. Luego de un enfrentamiento entre los rescatistas y personal policial se les logró reducir y dejarlos detenidos.

Según la información a la que tuvo acceso Puranoticia.cl, los tres individuos cuentan con antecedentes penales, aunque sin detención vigente. Pasaran a control de detención uno por homicidio frustrado a Carabineros en servicio, y los otros dos, detenidos por oponerse a la acción de los efectivos policiales.

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