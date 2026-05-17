OS9 de Carabineros recupera discos duros robados a influencer mexicano en Valparaíso

Luego de varios días de incertidumbre tras sufrir un robo en Valparaíso, un influencer mexicano logró recuperar parte importante de sus pertenencias gracias a un operativo desarrollado por Carabineros del OS9.

El hecho ocurrió en el sector de Caleta Portales, donde desconocidos sustrajeron distintas especies desde el interior del vehículo del creador de contenido mientras recorría Chile registrando material audiovisual para sus redes sociales.

Entre los artículos robados se encontraban cámaras fotográficas, equipos computacionales y discos duros que almacenaban registros personales y contenido de trabajo, todo avaluado en millones de pesos. La situación generó alta repercusión luego que la víctima expusiera el caso a través de redes sociales.

Tras diversas diligencias investigativas y coordinaciones realizadas por el OS9, durante la mañana de este viernes fue detenido un adolescente de 16 años por el delito de receptación.

Como parte del procedimiento para concretar la recuperación de las especies, un funcionario del OS9 acompañó al influencer haciéndose pasar por su hermano, mientras otros efectivos monitoreaban el lugar desde un vehículo caracterizado como automóvil de aplicación, con el fin de resguardar el operativo y asegurar el éxito de la diligencia.

El trabajo policial permitió recuperar especialmente los discos duros pertenecientes al ciudadano mexicano, los que contenían material audiovisual relevante de su viaje y proyectos de contenido digital.

La víctima agradeció el apoyo entregado por Carabineros y destacó el compromiso mostrado por el personal policial durante todo el proceso investigativo. Incluso, como muestra de cercanía y reconocimiento al trabajo realizado, utilizó un parche identificatorio del OS9, gesto que fue valorado por los funcionarios participantes.

Por instrucción del Ministerio Público, el adolescente detenido pasará a control de detención este sábado, mientras continúan las diligencias para identificar a otros posibles involucrados y recuperar la totalidad de las especies sustraídas.

PURANOTICIA