Influencer mexicano fue víctima de robo en Valparaíso: “Te llevaste mi vida y mi historia"

Patricio Ramírez, un influencer y fotógrafo mexicano que se encuentra en Chile, denunció haber sido víctima del robo de todos sus equipos de trabajo en Valparaíso.

En un video publicado en redes sociales, comentó que viene viajando desde México hasta Chile en automóvil, y que en su último tramo fue víctima de la delincuencia.

"Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia. Llevas ahí contigo cuatro discos duros de 4 terabytes llenos de puras fotografías, puros videos de mi viaje", comentó.

Asimismo, explicó que "son fotografías de un proyecto al que le he invertido mi vida. Un proyecto que me ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo, documentar. Este viaje ha sido meramente para querer compartir las bellezas de Latinoamérica".

El creador digital se dirigió al ladrón, diciéndole que "quiero que sepas que no solamente me las quitaste a mí sino se las quitaste a toda esta comunidad hermosa que está viendo este video. Mi hermano, si estás viendo este vídeo, en verdad te lo digo, de todo corazón: quédate con todo lo que está en esa maleta. De verdad es para ti, no hay ningún problema. Solamente entrégame mis discos duros. Por favor te lo suplico".

Junto a compartir algunos datos personales en caso que se logre recuperar el material de los cuatro discos duro, Patricio Ramírez también señaló en el video en sus redes sociales que "tienes tú mi vida ahí, tienes mis recuerdos, tienes mis vivencias, tienes tantas historias que yo deseo con todo el corazón poder compartirlas",

Finalmente manifestó que "quiero que sepan que, ojalá me ayuden a que regresen a mis manos, pero quiero que sepan que no quita mi percepción del cariño que le tengo a Chile. Estuve viajando por Chile mucho tiempo. Recorrí toda su Patagonia, toda la carretera austral, paisajes espectaculares, paisajes que jamás me imaginé. Dormimos miles de veces en el coche, conocimos a múltiples personas".

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