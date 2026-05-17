Diputado Luis Cuello por freno a aeropuerto Concón: "Este no es el gobierno del empleo"

El diputado Luis Cuello se refirió al eventual freno al plan que buscaba transformar el actual aeródromo de Torquemada en el aeropuerto internacional de Concón que se dio a conocer en el espacio La Entrevista de Puranoticia.cl en donde el Gobernador Regional Rodrigo Mundaca entregó detalles de su conversación por este punto con el Ministro de Transportes.

"Si esta noticia se confirma, es una evidencia más que este no es el gobierno del empleo. Al contrario, este es un gobierno que destruye fuentes de empleo, que frena obras de infraestructura, como el tren Valparaíso Santiago, ahora el aeropuerto de Concón, que frenó la inversión en reparación de colegios públicos, que desfinancia a los hospitales", indicó.

El parlamentario manifestó que el Gobierno "está contra el progreso de la región de Valparaíso, y todo para ahorrar dinero en función de rebajar los impuestos a las grandes empresas".

"Y por eso, quienes este miércoles voten a favor del proyecto de reforma tributaria del gobierno, están siendo cómplices del frenazo al desarrollo de la Región de Valparaíso", acusó.

En conversación con Puranoticia.cl, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, reveló que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, le comunicó que la iniciativa sobre el aeropuerto de Concón no está entre las prioridades del Ejecutivo.

“Conozco al Ministro de Obras Públicas, que me fue a ver y que me dijo que su prioridad eran los puertos y que era la ruta 68. A él lo voy descompartimentar completamente: él me dijo que iba a encajonar el aeropuerto. Me dijo: ‘¿Sabe qué, gobernador Mundaca? Yo voy a encajonar el aeropuerto’. Así tal cual. Y yo le pregunte entonces: ‘Oiga, ministro: ¿qué es encajonar?’. Y me dijo ‘voy a meter el aeropuerto en el cajón’. Ya le dije lo que me dijo. La interpretación es libre. Quiere decir que no es prioridad", relató Mundaca.

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