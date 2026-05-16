Gobernador Mundaca pone nota roja al Presidente Kast, reprocha sus primeros dos meses y critica sin filtros a Millones y a Poduje

A poco más de dos meses de iniciado el mandato del Presidente José Antonio Kast, el Gobierno enfrenta una serie de cuestionamientos políticos y administrativos que han tensionado su instalación en La Moneda. Debates por el alza en el precio de los combustibles, críticas al proyecto de reforma tributaria impulsado por el Ejecutivo, polémicas declaraciones de algunos ministros y controversias en torno a proyectos regionales estratégicos han marcado un complejo arranque para su administración.

En ese contexto, el gobernador regional de Valparaíso Region, Rodrigo Mundaca, realizó una crítica evaluación del desempeño del Ejecutivo y le puso nota 3 –en una escala de 1 a 7– a la gestión desarrollada hasta ahora por el Gobierno de Kast.

La autoridad regional entregó su análisis en el programa «La Entrevista» de Puranoticia.cl, donde abordó su relación con el Ejecutivo, las expectativas que tenía respecto de su gestión y las dificultades que ha enfrentado en este breve período.

Pese a la baja calificación, la máxima autoridad regional enfatizó que su relación institucional con La Moneda no está marcada por diferencias ideológicas, sino por la disposición a colaborar cuando se trata de iniciativas que beneficien a la ciudadanía, ya que aseguró que "yo siempre he dicho de que cuando se trata de trabajar por el bienestar, no hay frontera ideológica, y doy prueba de eso todos los días”.

NOTA 3 AL GOBIERNO

Bajo ese contexto, el gobernador regional de Valparaíso explicó que su evaluación negativa responde a las señales contradictorias que ha observado en estas primeras semanas de gestión, aunque reconoció que aún mantiene expectativas en algunas áreas que fueron centrales en la campaña presidencial de Kast.

“Todavía le doy el mérito de la duda con respecto a algunas cosas que para él fueron su caballito de batalla, como por ejemplo el tema de la seguridad pública”, afirmó Mundaca al justificar la nota 3 que le asignaba al Ejecutivo.

Sus dichos se producen en medio de un escenario donde la seguridad fue uno de los principales ejes programáticos del actual mandatario y una de las banderas más visibles de su campaña, por lo que la evaluación del gobernador regional apunta precisamente a uno de los temas donde el Gobierno prometió resultados rápidos.

REUNIÓN CON STEINERT

Mundaca explicó que, al menos en esa materia, ha existido un acercamiento directo con la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, con quien sostuvo una reunión previa al cambio de mando, de la que expresó que "me vino a ver dos semanas antes de que asumiera y estuvimos conversando de cuáles eran sus prioridades y también nos pidió apoyo al conjunto de gobiernos regionales en materia de seguridad".

De igual manera, el gobernador de Valparaíso añadió que desde el Gobierno Regional hubo una respuesta favorable a esa solicitud, aunque evitó detallar públicamente el contenido del proyecto que se estaría impulsando en conjunto. “Dijimos inmediatamente que sí y tenemos un proyecto que ya lo tenemos con RS y ya lo tenemos listo”, adelantó Mundaca en conversación con Puranoticia.cl.

CRÍTICAS A MILLONES

El análisis de Mundaca también alcanzó al delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, a quien identificó como una de las autoridades que debe responder por las complejidades de representar al nuevo Gobierno en el territorio.

“El representante de Kast en el territorio tiene hartos problemas, porque cuando uno representa a un Gobierno de las características del Gobierno de Kast, tiene hartas dificultades”, comenzó expresando la primera autoridad de la Quinta Región.

Luego, Mundaca profundizó esa mirada vinculándola a algunas de las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno, advirtiendo que "podríamos hablar de cómo se justifica la modificación del Mecanismo de Estabilización de los Precios de Combustibles (Mepco) o de cómo hay que justificar este proyecto de reforma tributaria que va a significar que el Estado recaude menos recursos".

Por tanto, recalcó que el delegado Manuel Millones –quien, recordemos, fue uno de sus más cercanos en el Gobierno Regional cuando ejercía como consejero regional– "tiene los problemas propios de quien representa al Gobierno central".

JUICIO A PODUJE

Uno de los pasajes más críticos de la entrevista en Puranoticia.cl estuvo dirigido al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien ha protagonizado diversas controversias públicas durante sus primeras semanas al mando de la cartera.

Mundaca no sólo cuestionó su desempeño político, sino también su forma de relacionarse con quienes discrepan de su gestión, señalando que "recogiendo lo que ha sido su conducta, es un ministro que no controla su temperamento".

Luego afinó la puntería y volvió a la carga diciendo que "es un ministro que cuando alguien manifiesta una opinión contraria le dice ‘váyase de Chile’, a propósito de lo que ocurrió en el sur; es un ministro que denosta a los parlamentarios; y es un ministro que también denosta a quienes viven en El Olivar”.

Sus declaraciones se enmarcan en un momento particularmente sensible para la región de Valparaíso, considerando las tensiones en torno al proceso de reconstrucción tras el megaincendio que afectó en febrero de 2024 a sectores como El Olivar, donde Poduje ha dado la orden de demoler las viviendas que presentan fallas estructurales.

En ese escenario, la evaluación del gobernador Rodrigo Mundaca no sólo adquiere peso político por su cargo, sino también porque se produce en medio de un período en que el Gobierno de José Antonio Kast busca consolidar su instalación y enfrentar una seguidilla de polémicas que han marcado sus primeras semanas en La Moneda.

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