Oposición refuerza coordinación en Valparaíso con encuentro entre Republicanos y Chile Vamos de cara a la segunda vuelta presidencial

Con el objetivo de fortalecer el despliegue territorial y coordinar acciones conjuntas de cara a la segunda vuelta presidencial, se organizó un encuentro entre parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano y de Chile Vamos en la región de Valparaíso.

La cita buscó consolidar una estrategia unitaria en estas dos semanas decisivas de campaña, reforzando el trabajo colaborativo entre las distintas fuerzas del sector.

Durante la instancia, el diputado Luis Fernando Sánchez destacó que "esta segunda vuelta la vamos a ganar en unidad, trabajando todos juntos. José Antonio Kast ha logrado ir creciendo en apoyos, creciendo también en el respaldo de distintos sectores con quienes no siempre hemos estado en todo de acuerdo, pero sí tenemos la convicción de que hay que enfrentar la delincuencia, la inseguridad en las calles, recuperar el control, volver a traer orden al país y oportunidades para todos los chilenos".

Por su parte, el diputado y senador electo, Andrés Longton, enfatizó en que “nos reunimos hoy para generar la sinergia necesaria para que el próximo presidente de Chile sea José Antonio Kast, confluyendo nuestras ideas y nuestra mirada de cómo deben ser estas dos semanas. El factor unitario es fundamental en la derecha para que esa cohesión haga sentido a la ciudadanía. Vamos a recorrer intensamente la Región de Valparaíso, y también a desmentir las fake news que la izquierda ha tratado de instalar para socavar esta campaña".

El senador Francisco Chahuán, en tanto, subrayó que "hoy nos hemos congregado todos los sectores políticos y sociales que apoyamos la candidatura de José Antonio Kast —desde Chile Vamos, Republicanos, Partido Nacional Libertario y Partido Social Cristiano— para desplegarnos en el territorio con miras a la segunda vuelta. Chile está jugando el partido más importante de su historia reciente, y es fundamental que triunfe un gobierno que asegure un marco de libertades, como el que propone José Antonio Kast. Estamos todos comprometidos para que nuestra región sea un ícono en su triunfo".

A su vez, el diputado Andrés Celis comentó "lo de hoy fue una señal política potente donde distintas fuerzas que respaldamos a José Antonio Kast coincidimos en que este momento exige unidad real y trabajo coordinado en terreno. La segunda vuelta no se gana solo con discursos; se gana con organización, presencia en la calle y una convicción común sobre el país que queremos. Nuestra región tiene un rol decisivo y mi compromiso es total para que ese apoyo se exprese con fuerza en las urnas".

Finalmente, la diputada y senadora electa, Camila Flores, recalcó que "hoy más que nunca es vital mantener la unidad de toda la derecha para asegurar un triunfo de José Antonio Kast y evitar el riesgo de que el comunismo llegue al gobierno, porque eso le haría un daño irreparable a Chile. Tenemos que hablar mirando a los ojos a los electores, mostrar con claridad que José Antonio Kast es la mejor opción para recuperar la vida que tenían hasta hace cuatro años y para que cada chileno vuelva a ser dueño de su futuro y sus libertades".

Los partidos y parlamentarios presentes reiteraron su compromiso con una campaña activa, coordinada y orientada a entregar certezas a la ciudadanía y combatir lo que denominan “fake news” del equipo de Jara, asegurando que sólo buscan engañar sobre el plan de Gobierno de José Antonio Kast.

Los presentes destacaron que la región de Valparaíso será un eje clave en el despliegue de cara a la segunda vuelta presidencial, y que por eso el trabajo en unidad es fundamental.

PURANOTICIA