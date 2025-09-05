Operativos «Ronda Impacto» dejan 16 detenidos en comunas del Valle del Aconcagua

Carabineros de la 2ª Comisaría San Felipe y de la 1ª Comisaría La Ligua desarrollaron sendos operativos de «Ronda Impacto», instancia donde despliegan de manera masiva diferentes servicios para prevenir el delito y potenciar la fiscalización.

En San Felipe, Catemu y Santa María, carabineros detuvo a un total de 14 personas, destacando la detención de cuatro sujetos por los delitos de robo frustrado, amenazas a Carabineros de servicio, porte de elementos para cometer delitos, conducción bajo la influencia del alcohol y porte de ley 20.000, entre otros.

También hubo cuatro detenidos por microtráfico y por comisión de delitos asociados a la ley 20 mil, tres detenidos por robo en lugar no habitado y tres por contar con orden vigente de aprehensión. De los prófugos de la justicia, uno de ellos era sujeto de interés de la policía tras poseer dos órdenes de aprehensión vigente.

A esto se suma la labor realizada por la 1ª Comisaría La Ligua, que detuvo a dos personas por los delitos de receptación de vehículo motorizado y por desacato.

PURANOTICIA