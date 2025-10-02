Operativos policiales permiten detener a tres sujetos en Miraflores Alto y el centro de Viña

Con tres personas detenidas terminó un operativo de la Sección Centauro de Carabineros de Viña del Mar, donde se ejecutaron intervenciones simultáneas.

Según consigna Alerta V Costa, en Miraflores Alto se detuvo a un menor de edad, de sexo masculino, que transportaba una pistola adaptada para el disparo.

En tanto, en el centro de la Ciudad Jardín se detuvo a otros dos delincuentes, ambos adultos, los que tenían al interior de un automóvil inhibidores de señal y drogas.

En específico, mantenían dosis de ketamina y controles de vehículos, los que suelen ser utilizados para la comisión de delitos de robo de vehículos.

Una vez informado el Ministerio Público, se estableció que los tres sujetos detenidos queden a disposición de la justicia para su control de detención.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA