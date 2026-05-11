Operativos policiales-municipales dejaron dos detenidos por porte de elementos para cometer delitos en Viña del Mar

Dos individuos con elementos destinados a la comisión de delitos fueron detenidos en el Barrio Poniente y sector costero de Viña del Mar, enprocedimientos preventivos que el Municipio de Viña del Mar ejecuta diariamente a través de la Dirección de Seguridad Pública, en coordinación con Carabineros y Policía Marítima.

La primera detención se realizó en el sector del restaurante Tierra del Fuego, en playa Acapulco, cuando funcionarios que realizaban labores habituales de despeje y recuperación de espacios públicos, detectaron a un sujeto que, al ser fiscalizado, lanzó una mochila en la que habían herramientas para vulnerar chapas y candados.

Tras un patrullaje por el área, el individuo fue localizado y detenido por inspectores municipales en la intersección de la avenida San Martín con calle 8 Norte, siendo entregado a personal de la Policía Marítima de la Armada.

El segundo procedimiento se registró durante una ronda de madrugada focalizada de personal de Seguridad Pública Municipal y Carabineros, en la intersección de calles 8 Poniente con 4 Norte, donde se detuvo a un individuo que portaba diversas especies y herramientas cuyo origen no pudo acreditar.

Entre lo incautado mantenía elementos que se utilizan para la comisión de delitos, por lo que fue detenido por funcionarios de Carabineros por receptación e infracción al artículo 445 del Código Penal(sanciona la fabricación, expendio o posesión de llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos destinados principalmente al robo).

Cabe hacer presente que en las últimas semanas, la estrategia de seguridad del Municipio de Viña en toda la población Vergara ha permitido la detención de una quincena de personas por delitos en flagrancia de robos y amenazas.

Los procedimientos forman parte de las acciones de patrullaje preventivo 24/7, control territorial y recuperación de espacios públicos que la Dirección de Seguridad Pública realiza diariamente en toda la comuna, con refuerzo en sectores de mayor denuncia de delitos e incivilidades, junto a Carabineros y la Policía Marítima.

PURANOTICIA