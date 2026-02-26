Operativo «Ronda Impacto» concluye con 10 personas detenidas en calles de San Felipe

Un nuevo operativo de «Ronda Impacto» llevó a cabo Carabineros en la comuna de San Felipe, despliegue operativo extraordinario que terminó con 10 detenidos.

Del total de personas capturadas, la policía uniformada detalló que cinco corresponden a prófugos de la justicia, uno por robo frustrado y cuatro por otros delitos.

Asimismo, precisaron que en el operativo se cursaron cuatro infracciones, se decomisaron bebidas alcohólicas y se realizaron 90 controles preventivos.

El mayor Gonzalo Medina, comisario de la 2ª Comisaría de San Felipe, explicó que "el resultado de la ronda extraordinaria realizada en San Felipe arrojó como resultado la detención de 10 personas, destacando cinco que mantenían antecedentes por diversos delitos y una persona conocida en la comuna por participar en robos en lugares habitados y no habitados, una persona de nacionalidad haitiana".

"Además, se desarrollaron diversos controles vehiculares, fiscalizaciones y decomisos de infraccioens a la ley de alcoholes. Carabineros seguirá trabajando sobre la estrategia de los ejes fundamentales para alcanzar la tranquilidad", concluyó.

PURANOTICIA