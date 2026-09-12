Operativo por robo de vehículo termina con disparos y dos sujetos detenidos en pleno centro de Reñaca

Con dos sujetos detenidos terminó un procedimiento policial que se desarrolló en pleno centro de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

Todo comenzó cuando funcionarios de Carabineros de la Tenencia de Reñaca recibieron un llamado que advertía sobre un sujeto que se encontraba intentando sustraer un automóvil estacionado en Avenida Vicuña Mackenna.

Ante la advertencia, personal policial se apersonó en el lugar, sorprendiendo al sujeto cuando se encontraba abordado el vehículo, momento en que intentó darse a la fuga, obligando al Carabinero a utilizar su arma de servicio, logrando impactar en un neumático trasero del automóvil.

Producto del impacto de bala, el antisocial perdió el control del vehículo, colisionando contra un poste. Posteriormente, el sujeto intentó darse a la fuga, escapando hacia el estero de Reñaca, siendo alcanzado rápidamente por personal policial, además de un segundo sujeto que también fue detenido en medio del operativo, cuyo caso quedó a cargo de la Fiscalía.

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