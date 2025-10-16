Operativo policial-municipal permite detectar restaurante que operaba como bodega del comercio ambulante en Viña del Mar

Un amplio despliegue operativo en el sector de calle Quillota, terminal Rodoviario y alrededores, realizó el Municipio de Viña del Mar, a través de la Dirección de Seguridad Pública, en conjunto con Carabineros de Chile, para controlar el comercio ilegal, actividades ilícitas e incivilidades en el área.

Como resultado de la acción, personal de la SIP de la policía uniformada, con apoyo de Seguridad Pública, detuvo a 15 personas por infracción a la Ley N° 20.000 de Drogas, contrabando de tabaco, venta ilegal de medicamentos, desórdenes, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “hemos dado un golpe contundente al comercio ilegal en Viña del Mar gracias al trabajo conjunto de nuestros equipos municipales con Carabineros; logramos incautar más de 15.000 cajas de cigarrillos sin procedencia, que se encontraban almacenadas en bodegas utilizadas por quienes infringen la ley”.

La jefa comunal enfatizó que “este operativo no fue casualidad: es el resultado de una planificación estratégica, de inteligencia y coordinación, porque entendemos que para combatir estas prácticas no basta con retirar pequeños puntos de venta callejera. Aquí hay que ir a la raíz del problema, y eso es exactamente lo que hicimos.”

Asimismo, sostuvo que “al sacar estos productos del mercado, protegemos la salud de las personas y defendemos al comercio formal, que cumple las normas y genera empleo legítimo, pero también reafirmamos un principio claro: en Viña del Mar la ley se respeta”.

Por ello, subrayó que “necesitamos que todos los organismos del Estado se sumen a este trabajo —Salud, Aduanas, Impuestos Internos y otros servicios— para seguir fortaleciendo estos operativos y asegurar que nadie quede fuera de la fiscalización. El mensaje es claro: quien no se adapte a la legalidad será perseguido, retirado e infraccionado. Viña del Mar se respeta y seguiremos actuando con decisión para cuidar a nuestra comunidad”.

BODEGA EN RESTAURANTE

La intervención se inició a las 09:15 horas junto a personal de la SIP de la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, en el tramo de calles Quillota con Arlegui, donde se detectó a personas ejerciendo el comercio ilegal de cigarrillos, medicamentos y perfumes, entre otros productos.

También se fiscalizó a un restaurante de calle Arlegui que operaba, además, como bodega de productos ilegales (cigarrillos y medicamentos) y de comerciantes ambulantes, descubriéndose la tenencia ilegal de un arma de fuego con municiones dentro del local.

De esta manera, la intensa labor de los equipos municipales continúa reforzándose para impedir que los espacios públicos de la ciudad sean ocupados por el comercio ilegal, el que ampara una serie de incivilidades y delitos.

Gracias a este tipo de acciones, fiscalizaciones, operativos y patrullajes realizados por el Municipio, desde el 1 de enero de 2025 a la fecha, sólo los equipos de Seguridad Pública han logrado la detención de 1.027 personas por la comisión en flagrancia de delitos de mayor connotación social, como robos por sorpresa, robos con violencia o intimidación, robos de vehículos y sus accesorios, hurtos y lesiones, entre otros.

Todos estos sujetos han sido puestos a disposición de Carabineros, la PDI o la Policía Marítima -según correspondiera-, evitando con ello la comisión de nuevos delitos y contribuyendo a sacar de circulación a individuos que mantenían atemorizada a la comunidad.

En materia de fiscalización, a la fecha se han cursado 12.210 infracciones en el territorio comunal, en el marco de los cerca de 900 operativos preventivos y de fiscalización del comercio informal, tránsito y ordenamiento urbano, desarrollados en coordinación con Carabineros de Chile y otras entidades competentes.

Asimismo, la Unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP) ha retirado 2.800 rucos, estructuras y carpas desde distintos puntos de la vía pública en toda la comuna, 55.577 kilogramos de residuos en el marco de los procedimientos de limpieza y despeje, 444,6 metros cúbicos de desechos voluminosos, materiales de construcción y elementos asociados a ocupaciones irregulares.

