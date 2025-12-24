Operativo policial en el centro de Viña del Mar deja cuatro detenidos y cinco conducidos a la Comisaría por juego «Pepito paga doble»

Con cuatro personas detenidas y cinco conducidas a la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, terminó una intervención policial en el centro de la comuna.

Funcionarios uniformados se desplegaron en la calle Valparaíso con el objetivo de reforzar la seguridad en el sector, en medio de las últimas compras navideñas.

Bajo este contexto, se detuvo a una persona por ley 20.000 de drogas, uno por infracción a ley de propiedad industrial y dos por robo por sorpresa.

Además, cinco personas que realizaban el juego «Pepito paga doble» fueron conducidas a la unidad policial ante la posible comisión del delito de estafa.

Finalmente, la institución detalló que hubo "decomisos varios" y que, además, un vehículo fue incautado en este procedimiento policial en la calle Valparaíso.

