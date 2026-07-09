Operativo policial en Cabildo deja cuatro detenidos, siete extranjeros denunciados y la captura de un condenado por abuso sexual

Un amplio operativo de fiscalización desarrollado en la comuna de Cabildo por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) culminó con cuatro personas detenidas, siete ciudadanos extranjeros denunciados por infracciones a la normativa migratoria y diversas fiscalizaciones en materia de tránsito y comercio.

Uno de los procedimientos más relevantes fue la captura de un hombre de 49 años, identificado con las iniciales C.A.N.N., quien era buscado por la justicia. Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de La Ligua logró ubicarlo en un sitio eriazo del sector Los Corrales, en las cercanías de la población La Rinconada.

Al verificar sus antecedentes, los funcionarios establecieron que mantenía una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Garantía de La Ligua para cumplir una condena de cinco años y un día de presidio efectivo por el delito de abuso sexual con contacto contra un menor de 14 años. Tras su captura, fue trasladado hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario ubicado en la comuna de Quillota.

En paralelo, detectives de la PDI realizaron controles migratorios a 27 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, colombiana, haitiana, boliviana y china. Como resultado, siete personas fueron denunciadas: cuatro por ingresar al país por pasos no habilitados y tres por infracciones a la Ley de Extranjería.

Por su parte, Carabineros efectuó 30 controles vehiculares y 40 controles de identidad, además de cursar 10 infracciones de tránsito. También retiró de circulación un vehículo que mantenía su documentación vencida y cuyo conductor no contaba con licencia.

El balance del operativo incluyó, además, dos infracciones a locales de expendio de alcoholes y la detención de otras tres personas, una de ellas por mantener una orden de detención vigente y las otras dos por el delito de desacato.

Desde Carabineros indicaron que este tipo de despliegues busca reforzar la seguridad en la comuna, fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente y ejecutar las órdenes emanadas por los tribunales de justicia.

PURANOTICIA