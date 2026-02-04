Operativo policial deja dos detenidos por armas de fuego y disparos injustificados en Cartagena

Personal de la Sección Centauro de la Prefectura San Antonio de Carabineros detuvo a dos personas por los delitos de porte y tenencia ilegal de arma de fuego y munición, además de disparos injustificados, durante un operativo preventivo desarrollado en la comuna de Cartagena.

La acción policial se llevó a cabo como parte del ''Plan Calle sin Violencia'', estrategia orientada a reforzar la seguridad en sectores de mayor complejidad y a prevenir hechos delictuales que afecten la comunidad.

Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía durante la jornada de hoy, donde se realizó el respectivo control de detención.

Desde Carabineros de Chile, a través de la Segunda Comisaría de Cartagena, se reiteró el compromiso institucional con la seguridad pública, destacando que este tipo de procedimientos forman parte del trabajo permanente para recuperar espacios públicos, desarticular actividades delictivas y prevenir hechos de violencia.

PURANOTICIA