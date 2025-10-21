Operativo permite incautar casi 180 dosis de pasta base de cocaína en la cárcel de Valparaíso

Gendarmes del Complejo Penitenciario de Valparaíso ingresaron al módulo 114 para realizar un nuevo registro y allanamiento, logrando incautar teléfonos celulares, droga y otros elementos prohibidos para la población penal.

En el procedimiento, que se extendió por más de una hora, participó personal del Equipo de Canes Adiestrados, guardia interna y Grupo de Apoyo y Reacción Primaria.

En el operativo se incautaron 176 dosis de pasta base de cocaína, seis celulares, seis cargadores, audífonos, tres cables USB y otros artículos prohibidos por Gendarmería.

Junto a indicar que el procedimiento fue exitoso y sin mayores incidentes, el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, destacó "el trabajo constante de nuestro personal en pos de la seguridad de nuestras unidades penales y, en este caso, particularmente del Complejo Penitenciario de Valparaíso".

"Por medio de estos procedimientos, como también a través de la incautación de lanzamientos y la revisión de encomiendas y visitas, logramos requisar elementos prohibidos y así mantener la seguridad y control de las cárceles”, agregó.

Cabe hacer presente que hasta el mes de septiembre, Gendarmería había realizado 1.153 allanamientos en las unidades que albergan a privados de libertad, logrando requisar 7.644 armas punzocortantes, y 1772 teléfonos celulares.

