Operativo nocturno en Viña del Mar: Carabineros detiene a tres jóvenes tras persecución e incauta armas modificadas

Una alerta oportuna a la Central de Comunicaciones (Cenco) movilizó a Carabineros durante la madrugada de este martes hasta el sector de Santa Julia, en Viña del Mar Alto. La llamada denunciaba la presencia de un grupo de sujetos que merodeaba la zona portando armas de fuego, lo que activó un rápido despliegue policial en el lugar a las 01:40 horas.

Al llegar al sector, los uniformados procedieron a fiscalizar a tres individuos. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, dos de los sospechosos arrojaron las armas que portaban debajo de un automóvil estacionado e intentaron escapar junto a un tercer acompañante.

Desde la institución policial explicaron la dinámica de la captura: “Al advertir la presencia policial, dos de los sujetos arrojaron las armas que portaban debajo de un vehículo estacionado, intentando posteriormente darse a la fuga junto al tercer individuo, siendo alcanzados, reducidos y detenidos por el personal policial”.

En el lugar de la intervención, Carabineros logró recuperar dos pistolas equipadas con sus respectivos cargadores, aunque sin munición en su interior. Posteriormente, la Sección de Investigación Policial (SIP) quedó a cargo de los peritajes a fin de determinar las características del armamento.

Respecto al análisis efectuado, el personal especializado detalló que “personal SIP efectuó el respectivo informe técnico de las armas incautadas, estableciendo que ambas corresponden a armas de fogueo modificadas y aptas para efectuar disparos”.

Los tres detenidos corresponden a jóvenes de 16, 18 y 21 años. Según información policial, los dos adultos cuentan con antecedentes penales previos por diversos delitos. Por instrucción del Fiscal de Turno, la totalidad de los imputados pasará a control de detención durante la jornada.

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