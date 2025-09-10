«Operativo Fortaleza» concluye con 366 detenidos en toda la región de Valparaíso

Autoridades de la región de Valparaíso informaron los resultados del operativo Fortaleza que se desarrolló desde la madrugada del martes 9 hasta la del miércoles 10 de septiembre, desplegando 6.733 funcionarios policiales en las 16 regiones del país.

Este segundo operativo conjunto entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) estuvo orientado al despliegue focalizado en sectores con alta concentración de criminalidad e incidencia delictual, incluyendo acciones vinculadas a la búsqueda de prófugos, control migratorio y ejecución de focos investigativos.

Como resultado del megaoperativo en la región de Valparaíso, se produjeron 366 detenciones, lográndose además el decomiso de casi 10 kilos de drogas y la incautación de 21 armas de fuego y 1 millón de pesos en efectivo.

La seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, señaló que “este es un operativo que tiene tres condiciones específicas: el primero es que en la lógica de instalar un sistema regional de seguridad pública la operación es combinada entre Carabineros y PDI, además tiene un foco en la búsqueda de prófugos de la justicia y de prevención del delito, en el sentido de hacer controles de identidad y controles vehiculares que permitan identificar donde están los focos de comisión de delitos".

El jefe regional de la PDI, prefecto inspector Guillermo Gálvez, sostuvo que su institución "logró la detención de 132 personas, que se dividen entre órdenes de aprehensión pendiente que estaban prófugos por algún delito, como también por órdenes de arresto y diligencias que salieron en el momento de delitos flagrantes o alguna investigación que estaba en curso. Se logra la incautación de armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, más de $1 millón. Se logra la incautación de más de 7 kilos de cannabis sativa y se realizan controles de inmigraciones a 232 personas, de las cuales 91 fueron denunciadas por encontrarse en forma irregular dentro del país".

En tanto, la jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, indicó que "tuvimos más de 9 mil controles, entre vehiculares, de identidad, a locales de alcoholes, diferentes fiscalizaciones en terminales de buses, a locales comerciales, entre otras, además tuvimos incautación de armas de fuego. Estamos hablando de seis armas, de las cuales dos eran armas cortas que claramente salieron de circulación de manos de delincuentes y, a la vez, más de 2 kilos y medio de drogas que también fueron incautadas. Y lo más relevante: más de 234 detenidos; de esos, más de 70 detenidos por orden vigente que andaban prófugos de la justicia”.

A nivel nacional, el operativo concluyó con 3.348 detenciones, el decomiso de 1.018 kilos de droga, la incautación de 147 armas de fuego y 1.221 municiones. Del total de detenciones, 1.831 corresponde a órdenes de aprehensión pendientes y 1.517 a detenciones en flagrancia. Además, el 77% de detenciones se concentró en regiones, mientras que en la Región Metropolitana se registró el 23% del total de detenciones.

