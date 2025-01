Operativo especial de entrega de subsidios habitacionales convocó a más de 200 damnificados por megaincendio

Una masiva respuesta de la comunidad afectada por los incendios de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana encontró un operativo especial de entrega de subsidios habitacionales que se encuentra desarrollando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en el Hotel O’Higgins de la Ciudad Jardín y en la Municipalidad de Quilpué.

Este lunes 13 de enero, en su primera jornada de funcionamiento, más de 200 vecinas y vecinos de los distintos sectores siniestrados se acercaron hasta estos dos lugares de atención con su cédula de identidad, su Ficha FIBE (si no la posee se puede descargar en los mismos puntos de atención) y su credencial de discapacidad (en los casos que corresponde), para recibir información e iniciar su procedimiento formal de acceso a las distintas opciones de subsidios que ofrece la cartera.

El operativo continuará durante toda esta semana, hasta este viernes 17 de enero, en los mismos puntos de atención, además del Piso 15 del Edificio Centenario (Bellavista 168, Valparaíso), entre 9 y 19 horas. Están convocadas todas las y los propietarios que se encuentren en condición de hábil y que no hayan recibido subsidios de reconstrucción con anterioridad.

Acerca de este operativo que lleva a cabo el MINVU, se refirió el director regional del Serviu, Rodrigo Uribe. “Desde el hotel O’Higgins estamos trabajando con los equipos de Serviu para que las familias damnificadas puedan obtener su subsidio. Este subsidio es muy importante porque les permitirá en un futuro cercano poder financiar su vivienda. Este llamado es para las familias hábiles y propietarios, tanto de Quilpué como de Viña del Mar. Se está trabajando en el Hotel O’Higgins en Viña del Mar y en la Municipalidad de Quilpué, en la comuna de Quilpué”.

En tanto, la seremi de Vivienda, Belén Paredes, realizó una invitación a quiénes todavía no poseen su subsidio, a que se acerquen a estos puntos de atención. “Queremos invitar a todas las personas que no han tenido aun su subsidio de la reconstrucción a que puedan ser atendidos por nuestros profesionales. Estamos de 9 a 7 de la tardedurante toda esta semana. Ayer comenzamos la atención con un muy buen balance, recibimos más de 100 personas en cada una de las comunas y esperamos que todos los días podamos recibir para orientar a las personas y podamos entregarle lo más oportunamente su subsidio”.

Mariela Navarro, vecina damnificada de Villa Independencia, fue una de las primeras en llegar hasta el Hotel O’Higgins. A la salida, manifestó su agradecimiento con la atención e información recibidas.

“Venía con una gran cantidad de dudas que resolvieron acá respecto a la postulación de subsidios y para qué subsidio uno califica. La atención ha sido fabulosa. Me llevo muchas dudas resueltas y también cómo avanza el proceso de verdad y eso ha sido una carga, una inyección positiva para el estado de ánimo y para ver dónde y qué terreno realmente estoy pisando en este momento con mi tema legal para postular a un subsidio”.

Claudio Collado, en tanto, también arribó desde El Olivar hasta el mismo lugar en busca de orientación sobre cómo acceder a su subsidio. “Resulta que no he encontrado ningún tipo de solución por el momento y vine aquí al Hotel O’Higgins a buscar una solución definitiva, porque realmente uno no sabe si va para allá o va para acá y, al final, lo que uno necesita es tener una solución rápida. Ahora vine a entregar los documentos al Serviu y tratar de ver cuál es la solución más rápida y más próxima que tengo”.

El trabajo que desarrolla el MINVU desde que sucedió el incendio contempla distintas acciones en los 17 polígonos catastrados, entre ellas este operativo de reforzamiento de la atención presencial, que buscan intensificar la nominación yentrega de subsidios habitacionales a quienes resultaron afectados por el incendio y que se encuentran en condición de “hábil” para recibir estas ayudas del Estado. Es decir, cumplen con los requisitos establecidos y, por tanto, puedenacceder a una vivienda propia.

Este refuerzo se inició la semana del lunes 6 de enero en Lomas Latorre y Población Argentina, y el fin de semana pasado en distintos sectores afectados de Viña del Mar, hasta donde se trasladaron equipos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Quienes accedan a estos dos puntos de atención esta semana y cumplan con los requisitos señalados recibirán un acta oficial de recepción de documentos que acredita el inicio formal del proceso de obtención de subsidio habitacional en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), de modo de poder aplicarlo a futuro en diversos proyectos habitacionales disponibles.

PURANOTICIA