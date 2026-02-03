Operativo en Zapallar y Papudo detecta a 2 extranjeros irregulares y una ciudadana venezolana que contaba con una medida de expulsión

El Departamento de Migraciones y Policía Internacional Los Andes junto a la Brigada de Investigación Criminal Costa Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), realizaron un control selectivo de extranjeros en las comunas de Papudo y Zapallar, en la región de Valparaíso.

Durante el procedimiento se detectó la presencia de un ciudadano ecuatoriano y un colombiano que habrían ingresado en forma irregular al territorio nacional.

Además, se constató que dos ciudadanos de nacionalidad venezolana y peruana se encontraban efectuando labores remuneradas sin el debido permiso de la autoridad competente.

Funcionarios también detectaron que una ciudadana de nacionalidad venezolana contaba con una medida de expulsión del territorio nacional.

Sobre el operativo se refirió el subperfecto Edwin Retamales Orrego, jefe subrogante del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Los Andes que "conjunto con personal de la Brigada de Investigación Criminal Costa Norte, nos trasladamos hasta las comunas de Papudo y Zapallar con la finalidad de efectuar un control selectivo de extranjeros.

Complementó que "el día de hoy se fiscalizó un total de 11 ciudadanos extranjeros, todos ellos de distintas nacionalidades, chinos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, haitianos, dentro de los cuales pudimos percatar de la presencia de un ciudadano ecuatoriano y un colombiano que habrían ingresado en forma irregular al territorio nacional".

Además, se logró detectar "dos ciudadanos de nacionalidad venezolana y peruana que se encontraban efectuando labores remuneradas sin el debido permiso de la autoridad competente".

Es por ello, indicó Retamales, que "estos cuatro ciudadanos fueron denunciados en virtud de las faltas cometidas a la ley 21.325".

Finalmente, el subperfecto dio a conocer que "dentro de los ciudadanos consultados se logró determinar que una ciudadana de nacionalidad venezolana contaba con una medida de expulsión del territorio nacional, la que actualmente quedó sujeto bajo control policial en dependencias del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de los Andes con la finalidad de dar cumplimiento a la respectiva medida de expulsión del territorio".

