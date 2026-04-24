Operativo en Villa Alemana detecta 22 infracciones migratorias en fiscalización a extranjeros

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a patrulleros de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, realizaron un operativo masivo de fiscalización a personas extranjeras, para detectar a quienes se encuentren en situación migratoria irregular o ilegal. La diligencia contó con el apoyo de la Dirección Regional de Migraciones y se centró en cuatro puntos estratégicos de la comuna.

Tras cerca de dos horas de labor, se logró consultar aleatoriamente a 64 personas, de las cuales 38 resultaron ser extranjeras. El detalle de las infracciones a la Ley de Migración y Extranjería arrojó 15 por ingreso clandestino, uno por permiso de residencia expirada, cuatro por estar trabajando con permiso de turista, uno por trabajar sin autorización y uno por comisión de delito.

De forma paralela a este operativo, inspectores municipales lograron la detención de dos personas por violación de morada, cursaron una infracción municipal por ejercer actividad comercial con patente vencida, y otra más por infracción al tránsito. Además, se incautaron cuatro motocicletas que no contaban con su documentación en regla para su circulación.

Patricio Flores, prefecto de la PDI de Viña del Mar, explicó que estos servicios de fiscalización se están realizando en diferentes puntos de la jurisdicción de Viña del Mar. En el caso puntual de Villa Alemana, indicó que el objetivo era “determinar en qué calidad se encuentran los ciudadanos extranjeros. Esto obedece a mantener controlada su situación migratoria, saber si tienen visa de turismo, visa de residencia, etcétera. Eso nos permite saber quiénes son los ciudadanos extranjeros que están en la ciudad”.

El director regional de Migraciones, Rubén Pizarro, resaltó la importancia del operativo diciendo que “nos hacemos cargo de una gran dificultad que tiene nuestro país, que es la cantidad abundante de extranjeros irregulares. Con este tipo de acciones esperamos desincentivar la llegada de extranjeros irregulares a nuestro país, y en segundo lugar, también queremos decirles a quienes están irregulares, que hagan las cosas bien, sobre todo si están ejerciendo labores comerciales sin permisos”.

Finalmente, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, comentó que “estos controles migratorios ordenan la ciudad y ordenan al país”, y añadió que “fue un operativo conjunto donde nosotros apoyamos con nuestros patrulleros. Esperamos que se pueda catastrar el máximo posible personas extranjeras que estén en situación regular y también aquellos que estén en situación irregular, para registrarlos y tenerlos monitoreados desde el primer momento”.

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