Operativo en Valparaíso deja dos detenidos por secuestro extorsivo de automovilista

Tras una exhaustiva investigación de la Sección OS9 de Carabineros Valparaíso y el Ministerio Público, dos personas fueron detenidas por los delitos de secuestro extorsivo, robo de vehículo motorizado y lesiones entre Limache y Valparaíso.

El hecho ocurrió la noche del 20 de noviembre de 2025, cuando la víctima se dirigía a las inmediaciones del cementerio de Limache, a la espera de una persona que lo había contactado por redes sociales, interesado en la compra de su automóvil.

Al lugar llegaron dos vehículos, desde donde descendieron individuos premunidos con armas de fuego, los cuales efectuaron disparos, tomaron a la víctima y la abordaron en otro móvil para huir del lugar; todo esto, mientras otros sujetos sustrajeron su automóvil huyendo en dirección desconocida.

Posteriormente, contactaron a la familia de la víctima, solicitando el pago de una suma de dinero por su liberación, donde luego de pagar y, conforme a las instrucciones dadas por los individuos, el afectado fue dejado en libertad y encontrado por personal policial la madrugada del día siguiente en el cruce El Vergel del camino La Pólvora, en la comuna de Valparaíso.

Por disposición de la Fiscalía de Turno y Flagrancia, la investigación quedó a cargo de personal de la Sección OS9 de Carabineros Valparaíso, quienes se abocaron a la realización de peritajes y diligencias tendientes a establecer la dinámica del delito, medios utilizados para su comisión y la identidad de sus autores.

En el desarrollo de la investigación, fue vital el trabajo realizado en los sitios del suceso, donde se logró empadronar y recabar la declaración de testigos, además se efectuó un rastreo y levantamiento de cámaras de seguridad, cuyo análisis permitió restructurar la comisión del delito.

El cúmulo de diligencias investigativas permitieron establecer de manera inequívoca la identidad de sus autores, antecedentes que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, entidad que gestionó la obtención de las órdenes de detenciones.

Este miércoles 18 de marzo se realizaron allanamientos en dos domicilios ubicados en la parte alta del cerro Los Placeres, en Valparaíso, procediendo a la detención de F.O.R.L. de 23 años y a R.A.O.S. de 32 años, ambos chilenos y con antecedentes, encontrando, además, prendas de vestir asociadas al delito y una planta de cannabis sativa.

Por lo anterior, la fiscal adjunto a cargo de la investigación dispuso que los imputados fuesen puestos este jueves 19 de marzo a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA