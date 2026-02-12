Operativo en Quintero deja un detenido y siete infracciones cursadas en el marco del "Plan Verano 2026"

Durante la noche del miércoles 11, se desarrolló un nuevo operativo conjunto de fiscalización entre Carabineros de la Subcomisaría de Quintero y funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero, en el marco del "Plan Verano 2026".

El procedimiento se llevó a cabo en el eje de calle Alonso de Quintero, específicamente entre la Plaza Ignacio Carrera Pinto y la Plaza de Armas de la comuna. Como resultado del operativo, se concretó un decomiso por abandono en la vía pública, la detención de una persona que mantenía una orden judicial pendiente y se cursaron siete infracciones, entre ellas por venta de alcohol en la vía pública.

El alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, quien coordinó las acciones en terreno, destacó la importancia de este tipo de intervenciones preventivas. “Se realizó una fiscalización en calle Alonso de Quintero, específicamente en el sector Garretón Arce, donde se efectuaron controles y se logró la detención de una persona que mantenía una orden pendiente. Además, se fiscalizó a seis personas y se concretó un decomiso”.

Asimismo, el jefe comunal recalcó que estos operativos continuarán de manera permanente y reforzada en distintos puntos de Quintero y Loncura, con el objetivo de resguardar la seguridad y el orden público. “Vamos a seguir con las fiscalizaciones mañana, pasado, el sábado, el domingo y durante toda la semana, especialmente controlando el comercio irregular y la venta de alcohol en la vía pública”, enfatizó.

Finalmente, desde el municipio se informó que el "Plan Verano 2026" contempla una coordinación constante con Carabineros y un despliegue sostenido de equipos de seguridad municipal, con el propósito de entregar mayor tranquilidad a vecinos, vecinas y visitantes durante la temporada estival.

