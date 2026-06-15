Operativo en la ruta 64 deja vehículos incautados y detenidos en sector afectado por carreras clandestinas en Limache

Para responder a las reiteradas denuncias de vecinos por la realización de carreras ilegales y otras incivilidades, la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga impulsó un amplio operativo de fiscalización en el sector La Victoria de Limache.

La intervención fue desarrollada por personal de la 2ª Comisaría de Carabineros de Limache, con apoyo de funcionarios de Seguridad Pública Municipal, en un punto que durante los últimos meses ha concentrado constantes reclamos de la comunidad debido a la presencia de vehículos que participan en carreras clandestinas en la ruta 64.

La medida forma parte de una serie de acciones acordadas tras reuniones sostenidas entre autoridades y organizaciones vecinales del sector, cuyos integrantes han manifestado su preocupación por los riesgos que estas actividades representan, tanto para automovilistas como para residentes de la zona.

Como resultado del operativo, se concretaron diversas fiscalizaciones que derivaron en la incautación de vehículos, detenciones por infracción a la Ley N° 20.000 de drogas y la cursación de infracciones de tránsito.

El delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, señaló que "estamos cumpliendo el compromiso con los vecinos del sector La Victoria, que nos piden más y mejor fiscalización para terminar con las carreras ilegales en el sector. Este es el inicio del proceso y continuaremos hasta lograr retomar la tranquilidad que los vecinos merecen tener".

La autoridad agregó que "estamos trabajando con el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones el aumento de la fiscalización del debido cumplimiento de los servicios de locomoción colectiva en el sector, y con la Seremi de Medio Ambiente las denuncias de vertederos ilegales, en sectores donde además hay extracción de agua que es utilizada para el consumo humano. Nuestro compromiso con el sector La Victoria es integral y no se limita solo al ámbito de la seguridad”.

PURANOTICIA