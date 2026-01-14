Operativo en la megatoma de San Antonio ya registra 5 hectáreas despejadas: este jueves se retomará el desalojo en la parcela 15

Más allá de los hechos de violencia registrados durante los primeros dos días de desalojo de la megatoma de San Antonio, este miércoles 14 de enero (jornada en la que sólo se realizaron trabajos menores de despeje y limpieza) se informaron los avances en el proceso realizado en las más de 100 hectáreas del terreno en el cerro Centinela.

Así es como se indicó que ya han sido alrededor de 5 hectáreas las que se han desocupado en las parcelas 11 y 13, para continuar este jueves en la parcela 15, tal como estaba coordinado desde un comienzo el trabajo a desarrollar en el lugar.

"Vamos a consolidar lo que hemos estado desarrollando. Tenemos por fin una segunda máquina por parte del propietario, quien tiene la responsabilidad de hacer cercos, de demoler las viviendas, incluso de hacer zanjas para que se evite la retoma, además del proceso de limpieza en calle Núñez de Fonseca", señaló el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme.

De igual forma, durante la jornada de este miércoles se trabajó en planificar y reunirse con los equipos para avanzar en los pasos siguientes. También precisó que en las parcelas 11 y 13 ya no hay moradores, aunque adelantó que se mantendrá una revisión constante, ya que advirtieron que algunas personas pudieron haber regresado.

El máximo representante del Presidente Boric en la región también subrayó que el trabajo en la megatoma de San Antonio contempla dos líneas de acción: el plan habitacional que incluye la expropiación de 100 hectáreas; y el operativo de desalojo de las otras 115 hectáreas, dando cumplimiento así a la orden judicial.

"El lunes y el martes cumplimos con la planificación que teníamos desarrollada. Entramos y tomamos posesión de la parcela 11 y ayer de la parcela 13. En total, estamos hablando casi de 5 hectáreas entre los dos sectores, sin mayores complejidades, aunque en la mañana hubo una resistencia importante", dijo.

Finalmente, la autoridad dependiente del Ministerio del Interior expresó que "eso también significa un avance muy relevante porque hay que separar entre una población importante que está esperanzada en un proyecto habitacional y un grupo muy reducido, pero muy violento, que se opone a estas acciones".

PURANOTICIA