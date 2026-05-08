Operativo del Municipio de Viña en Gómez Carreño culmina con el rescate de 35 mascotas y limpieza de foco de insalubridad

En respuesta a una compleja situación de acumulación de residuos y presencia masiva de animales, el Municipio de Viña del Mar llevó a cabo un masivo operativo de despeje y limpieza en el frontis de una vivienda ubicada en el pasaje Diagonal Sur de Gómez Carreño . La acción tuvo como objetivo principal disminuir los riesgos ambientales y asegurar condiciones sanitarias adecuadas para los vecinos y vecinas del sector .

Durante la jornada, equipos técnicos de Servicios del Ambiente evaluaron el estado de salud de 35 mascotas —29 perros y 6 gatos— . Con la autorización de un familiar responsable de la dueña de casa, los animales fueron derivados a distintos hogares temporales gestionados por organizaciones animalistas colaboradoras .

Sobre la relevancia de la intervención, la alcaldesa Macarena Ripamonti manifestó: “Como municipio estamos comprometidos con recuperar espacios para las comunidades y actuar con responsabilidad frente a situaciones que afectan la convivencia y el bienestar de nuestros barrios. En una intervención oportuna, desarrollada junto a organizaciones animalistas, logramos despejar un punto crítico para resguardar condiciones sanitarias adecuadas y, al mismo tiempo, rescatar a 35 perros y gatos que se encontraban en el lugar” .

Articulación técnica y apoyo integral

El operativo destacó por su alta capacidad de gestión, involucrando a funcionarios de las direcciones de Operaciones y Servicios, Seguridad Pública y Desarrollo Comunitario (DIDECO) . También participaron los departamentos de Servicios del Ambiente y Social, junto a las unidades de Aseo y Medio Ambiente, contando en todo momento con el respaldo de Carabineros de Chile .

La jefa comunal resaltó la importancia de la unión de fuerzas, señalando que “este operativo fue posible gracias al trabajo coordinado de nuestros equipos de Medio Ambiente, Tenencia Responsable y agrupaciones rescatistas, permitiendo entregar una respuesta concreta y oportuna frente a una situación compleja” .

Más allá de la limpieza física y el rescate animal, el municipio ha activado una red de acompañamiento para la residente a cargo de la propiedad. A través de la DIDECO, se está brindando apoyo integral a la vecina para abordar las causas subyacentes de la situación . Al respecto, la alcaldesa concluyó que “estas acciones demuestran que cuando existe presencia territorial, capacidad de articulación y trabajo conjunto con las organizaciones, es posible avanzar en la recuperación de espacios y en la protección del bienestar animal y de las comunidades” .

Este despliegue se enmarca en las constantes acciones de recuperación de espacios públicos que el municipio realiza en los distintos barrios de Viña del Mar para mantener el orden y la limpieza en la comuna .

PURANOTICIA