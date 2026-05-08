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Operativo del Municipio de Viña en Gómez Carreño culmina con el rescate de 35 mascotas y limpieza de foco de insalubridad

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En una acción conjunta con Carabineros y rescatistas, el municipio despejó una vivienda con acumulación de residuos y puso a resguardo a 29 perros y 6 gatos, brindando además apoyo social integral a la vecina afectada.

Operativo del Municipio de Viña en Gómez Carreño culmina con el rescate de 35 mascotas y limpieza de foco de insalubridad
Viernes 8 de mayo de 2026 12:54
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En respuesta a una compleja situación de acumulación de residuos y presencia masiva de animales, el Municipio de Viña del Mar llevó a cabo un masivo operativo de despeje y limpieza en el frontis de una vivienda ubicada en el pasaje Diagonal Sur de Gómez Carreño. La acción tuvo como objetivo principal disminuir los riesgos ambientales y asegurar condiciones sanitarias adecuadas para los vecinos y vecinas del sector.

Durante la jornada, equipos técnicos de Servicios del Ambiente evaluaron el estado de salud de 35 mascotas29 perros y 6 gatos. Con la autorización de un familiar responsable de la dueña de casa, los animales fueron derivados a distintos hogares temporales gestionados por organizaciones animalistas colaboradoras.

Sobre la relevancia de la intervención, la alcaldesa Macarena Ripamonti manifestó: Como municipio estamos comprometidos con recuperar espacios para las comunidades y actuar con responsabilidad frente a situaciones que afectan la convivencia y el bienestar de nuestros barrios. En una intervención oportuna, desarrollada junto a organizaciones animalistas, logramos despejar un punto crítico para resguardar condiciones sanitarias adecuadas y, al mismo tiempo, rescatar a 35 perros y gatos que se encontraban en el lugar”.

Articulación técnica y apoyo integral

El operativo destacó por su alta capacidad de gestión, involucrando a funcionarios de las direcciones de Operaciones y Servicios, Seguridad Pública y Desarrollo Comunitario (DIDECO). También participaron los departamentos de Servicios del Ambiente y Social, junto a las unidades de Aseo y Medio Ambiente, contando en todo momento con el respaldo de Carabineros de Chile.

La jefa comunal resaltó la importancia de la unión de fuerzas, señalando que “este operativo fue posible gracias al trabajo coordinado de nuestros equipos de Medio Ambiente, Tenencia Responsable y agrupaciones rescatistas, permitiendo entregar una respuesta concreta y oportuna frente a una situación compleja”.

Más allá de la limpieza física y el rescate animal, el municipio ha activado una red de acompañamiento para la residente a cargo de la propiedad. A través de la DIDECO, se está brindando apoyo integral a la vecina para abordar las causas subyacentes de la situación. Al respecto, la alcaldesa concluyó que “estas acciones demuestran que cuando existe presencia territorial, capacidad de articulación y trabajo conjunto con las organizaciones, es posible avanzar en la recuperación de espacios y en la protección del bienestar animal y de las comunidades”.

Este despliegue se enmarca en las constantes acciones de recuperación de espacios públicos que el municipio realiza en los distintos barrios de Viña del Mar para mantener el orden y la limpieza en la comuna.

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