Operativo del Municipio de Viña en Gómez Carreño culmina con el rescate de 35 mascotas y limpieza de foco de insalubridad

En una acción conjunta con Carabineros y rescatistas, el municipio despejó una vivienda con acumulación de residuos y puso a resguardo a 29 perros y 6 gatos, brindando además apoyo social integral a la vecina afectada.
En respuesta a una compleja situación de acumulación de residuos y presencia masiva de animales, el Municipio de Viña del Mar llevó a cabo un masivo operativo de despeje y limpieza en el frontis de una vivienda ubicada en el pasaje Diagonal Sur de Gómez Carreño
Durante la jornada, equipos técnicos de Servicios del Ambiente evaluaron el estado de salud de 35 mascotas —29 perros y 6 gatos—
Sobre la relevancia de la intervención, la alcaldesa Macarena Ripamonti manifestó: “Como municipio estamos comprometidos con recuperar espacios para las comunidades y actuar con responsabilidad frente a situaciones que afectan la convivencia y el bienestar de nuestros barrios. En una intervención oportuna, desarrollada junto a organizaciones animalistas, logramos despejar un punto crítico para resguardar condiciones sanitarias adecuadas y, al mismo tiempo, rescatar a 35 perros y gatos que se encontraban en el lugar”
El operativo destacó por su alta capacidad de gestión, involucrando a funcionarios de las direcciones de Operaciones y Servicios, Seguridad Pública y Desarrollo Comunitario (DIDECO)
La jefa comunal resaltó la importancia de la unión de fuerzas, señalando que “este operativo fue posible gracias al trabajo coordinado de nuestros equipos de Medio Ambiente, Tenencia Responsable y agrupaciones rescatistas, permitiendo entregar una respuesta concreta y oportuna frente a una situación compleja”
Más allá de la limpieza física y el rescate animal, el municipio ha activado una red de acompañamiento para la residente a cargo de la propiedad. A través de la DIDECO, se está brindando apoyo integral a la vecina para abordar las causas subyacentes de la situación
Este despliegue se enmarca en las constantes acciones de recuperación de espacios públicos que el municipio realiza en los distintos barrios de Viña del Mar para mantener el orden y la limpieza en la comuna
PURANOTICIA