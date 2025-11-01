Operativo de la PDI en Quilpué desarticula organización criminal dedicada al tráfico de drogas

Un equipo de la Policía de Investigaciones de Chile de la Brigada de Investigación Criminal logró desbaratar en conjunto al Ministerio Público una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, tras un operativo simultáneo en cinco domicilios de la comuna de Quilpué.

La diligencia, enmarcada en una investigación por el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas, permitió la detención de siete integrantes de esta estructura criminal, compuesta por cinco hombres y dos mujeres, todos chilenos y mayores de edad.

Durante el procedimiento, los oficiales incautaron 2.955 envoltorios de cocaína base, con un peso total de 968,36 gramos, además de 21,53 gramos de clorhidrato de cocaína, 17,32 gramos de ketamina, y diversos elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas.

Asimismo, se incautó un arma a fogueo adaptada para el disparo con mira láser, una escopeta de fabricación artesanal, 13 cartuchos calibre .380, junto a dos jockeys policiales falsos, dos fundas de pistola color verde olivo y un chaleco táctico negro, los cuales serán sometidos a peritajes por el Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso.

El operativo permitió además la incautación de más $1.300.000 pesos en dinero en efectivo, presuntamente asociados a la comercialización de droga, junto con una camioneta marca Chevrolet, modelo Luv GLX, vinculada a las labores de transporte y distribución de la organización.

Por instrucción de la fiscal a cargo de la investigación, los siete detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Quilpué para el respectivo control de detención y formalización de cargos.

