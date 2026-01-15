Operativo de la PDI detecta a 17 extranjeros con situación migratoria irregular en Olmué previo al inicio del Festival del Huaso

En la antesala del inicio de una nueva versión del Festival del Huaso de Olmué, la Policía de Investigaciones (PDI) intensificó sus labores para dar seguridad a los vecinos y asistentes al certamen que se desarrollará hasta el domingo 18 en El Patagual.

El procedimiento fue llevado a cabo por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Viña del Mar y de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Limache, quienes reforzaron los dispositivos de seguridad en la comuna.

Para ello, efectuaron una serie de fiscalizaciones enfocadas a detectar ciudadanos extranjeros que se encuentren con su situación migratoria irregular en la zona.

De esta manera, más de 50 efectivos policiales se desplegaron por el sector céntrico de Olmué, consultando a un total de 59 personas de diversas nacionalidades.

El trabajo de la policía civil permitió detectar faltas de 13 ciudadanos venezolanos, de dos colombianos y de dos ecuatorianos, quienes habían hecho ingreso al país de manera clandestina o contaban con su permiso de permanencia expirado.

Según dio a conocer el jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Viña del Mar, subprefecto Francisco Henríquez, "se fiscalizaron a un total de 59 personas de distintas nacionalidades, de los cuales 13 de ellos venezolanos, dos colombianos y dos ecuatorianos se encontraban con situación migratoria irregular, por cuanto habrían ingresado al país de manera clandestina".

Cabe hacer presente que los infractores a las normativas de nuestro país fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones, quienes ahora tendrán que determinar las medidas administrativas que pesarán en contra de estos sujetos.

PURANOTICIA