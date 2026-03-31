Operativo de fiscalización entre Valparaíso y Santiago permite incautar más de 3 toneladas de recursos marítimos

Durante la madrugada de este martes 31 de marzo, los equipos de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de la región Metropolitana y de Valparaíso, junto a Carabineros y el Servicio de Impuestos Internos (SII), se desplegaron en distintas carreteras en un amplio operativo en la víspera de Semana Santa, el cual concluyó con más de 3 toneladas de recursos incautados.

Los equipos de trabajo y fiscalización se desplegaron en puntos clave como Lampa, Colina, Curacaví, Melipilla y Angostura de Paine, fiscalizando a una gran cantidad de medios de transporte, los cuales cumplían con la normativa vigente.

En paralelo, se desplegó un equipo en el Terminal Pesquero Metropolitano (TPM), con apoyo de Carabineros, SII y la Seremi de Salud de la región Metropolitana, donde se detectó un vehículo que transportaba 1.382 kg de bonito fresco y 2.000 kg de reineta fresca, los cuales no contaban con su debida acreditación de origen legal (AOL), por lo que fueron incautados. Además, se cursó la citación correspondiente al titular.

El director regional de Sernapesca en la región Metropolitana, Marcelo Moreno, destacó que "estos operativos interregionales e interinstitucionales son altamente relevantes para el cumplimiento de la normativa. En esta ocasión, permitieron detectar más de 3 toneladas de recursos sin acreditación de origen legal, lo que constituye un importante golpe a la pesca ilegal. Nuestro foco está en resguardar el consumo responsable y asegurar que los productos del mar provengan de actividades legales, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa”, expresó.

Cabe recordar que durante el fin de semana, el equipo de fiscalización de Sernapesca de la región Metropolitana ya había realizado la incautación de 1.830 kg de merluza común sin AOL, lo que eleva a más de 5 toneladas el total de recursos incautados en la región en el marco de las fiscalizaciones por Semana Santa.

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