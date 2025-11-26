Operativo contra el comercio ambulante en la Av. Pedro Montt de Valparaíso termina con nueve infracciones y especies incautadas

Carabineros de la 2ª Comisaría y funcionarios de Seguridad del Municipio de Valparaíso realizaron un operativo preventivo en la intersección de calle Las Heras con Av. Pedro Montt para fiscalizar el comercio ambulante, en el marco de la ordenanza vigente.

Bajo este contexto, se cursaron nueve infracciones por ejercer comercio ambulante sin la autorización correspondiente, además de la incautación de diversas especies asociado a esta actividad que la casa edilicia porteña busca poder regular.

Carabineros destacó a través de un comunicado que la intervención conjunta se desarrolló con normalidad, sin registrarse incidentes ni personas detenidas.

"Reiteramos el llamado a regularizar estas actividades ante el Municipio, recordando que este tipo de fiscalizaciones continuarán realizándose durante el mes de diciembre", indicó el mayor Javier Oportus, comisario de la 2ª Comisaría de Valparaíso.

Asimismo, el oficial de Carabineros puntualizó que el objetivo del plan es "prevenir delitos e incivilidades en el eje Pedro Montt y calles aledañas de la comuna".

PURANOTICIA