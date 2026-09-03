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Operativo conjunto permite recuperar taxi colectivo que había sido sustraído en el sector de Peñablanca en Villa Alemana

Operativo conjunto permite recuperar taxi colectivo que había sido sustraído en el sector de Peñablanca en Villa Alemana

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El móvil fue ubicado cerca de cuatro horas después de su sustracción, gracias al intercambio oportuno de información y al despliegue coordinado entre la Dirección de Seguridad Pública de Villa Alemana y Carabineros.

Operativo conjunto permite recuperar taxi colectivo que había sido sustraído en el sector de Peñablanca en Villa Alemana
Jueves 3 de septiembre de 2026 19:31
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Un operativo conjunto entre la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana y Carabineros permitió recuperar durante la tarde de este jueves un taxi colectivo que había sido sustraído horas antes en el sector de Peñablanca.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 horas, cuando personal municipal comenzó a recabar antecedentes sobre la sustracción del móvil y compartió inmediatamente la información con Carabineros, a través de la patrulla mixta. A partir de estos antecedentes se establecieron sectores de búsqueda y posibles vías de escape, desplegándose un patrullaje focalizado en distintos puntos de la comuna.

Fue así como, cerca de las 13:55 horas, mientras realizaba recorridos por calle Los Aromos, la patrulla mixta logró ubicar el vehículo a la altura del Centro de Eventos Verde Mostaza. El hallazgo fue comunicado inmediatamente a Carabineros y a la Central de Emergencias Municipal 1211, concurriendo al lugar tres carros policiales y dos móviles municipales para adoptar el procedimiento correspondiente.

El director de Seguridad Pública de Villa Alemana, Claudio Mendiboure, destacó que la recuperación fue posible gracias a la coordinación permanente con Carabineros y al trabajo de la patrulla mixta.

“Una vez que recibimos los antecedentes, se compartió inmediatamente la información con Carabineros y se dispuso un patrullaje focalizado en los sectores donde podía encontrarse el vehículo. Finalmente, la patrulla mixta logró ubicarlo en calle Los Aromos, lo que demuestra que cuando existe coordinación y un buen flujo de información podemos obtener resultados concretos para nuestros vecinos”, señaló.

La autoridad valoró la rápida respuesta y destacó el fortalecimiento del trabajo colaborativo con Carabineros. “Esto demuestra lo importante que es tener a nuestros equipos municipales trabajando coordinadamente con las policías. Hubo información oportuna, se desplegó rápidamente la patrulla mixta y en pocas horas logramos recuperar un vehículo que había sido sustraído. Ese es el tipo de respuesta que queremos entregar a nuestros vecinos: presencia en terreno, coordinación y resultados concretos”, señaló.

El jefe comunal agregó que la administración continuará fortaleciendo el trabajo preventivo de Seguridad Pública y las acciones conjuntas con Carabineros. “Nuestros patrulleros están permanentemente recorriendo Villa Alemana y Peñablanca y, cuando ese trabajo se complementa con las policías, tenemos una mayor capacidad de reacción. Vamos a seguir poniendo todos nuestros recursos disponibles para colaborar en la seguridad de las familias de nuestra comuna”, afirmó.

Finalmente, el vehículo quedó a disposición de la unidad policial correspondiente para continuar con las diligencias del procedimiento, mientras se mantienen las acciones destinadas a individualizar a los responsables de su sustracción.

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