Operativo antidrogas en Panquehue deja tres detenidos e incautación de cocaína, marihuana y municiones

Detectives MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI San Felipe, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un operativo antidrogas en la comuna de Panquehue, que permitió la detención de tres personas por infracción a la Ley N°20.000 y a la Ley de Control de Armas.

La diligencia, que se desarrolló mediante la ejecución simultánea de cinco órdenes de entrada y registro en distintos inmuebles de la comuna, en el marco de una investigación por microtráfico de drogas, obtuvo como resultado la detención en flagrancia de dos hombres y una mujer, todos mayores de edad y de nacionalidad chilena.

Durante los allanamientos, los oficiales incautaron cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, sustancias cuyo avalúo supera los 950 mil pesos.

Asimismo, se decomisó un arma de fogueo modificada con cinco cartuchos artesanales y munición de distintos calibres.

Los tres imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para su respectivo control de detención, conforme a lo instruido por la Fiscalía.

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