Operativo antidrogas en La Ligua deja 5 detenidos y 151 kilos de marihuana incautados

151 kilos de marihuana elaborada fueron incautados por funcionarios de Carabineros en un operativo antidrogas realizado en el kilómetro 163 de la ruta 5 Norte, a la altura de Longotoma, en la comuna de La Ligua. El procedimiento permitió, además, la detención de cinco personas, todas mayores de edad y con antecedentes policiales.

El operativo fue liderado por la sección OS7, en coordinación con la Fiscalía de Los Andes y con apoyo del Escuadrón Centauro de la Prefectura de Aconcagua.

Gracias a labores de inteligencia e investigación, los funcionarios interceptaron una camioneta que transportaba la droga y que era conducida por uno de los detenidos.

En diligencias posteriores, se concretó la detención de otras cuatro personas que se movilizaban en dos vehículos y que presuntamente realizaban labores de vigilancia para facilitar el traslado de la droga. Además, se incautó cerca de $1 millón en efectivo.

El delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Soza, señaló que “durante el año 2026 hemos aumentado la cantidad de drogas incautadas en las rutas de nuestra provincia gracias a labores de inteligencia y el trabajo de nuestras policías. Como Gobierno, respaldamos el trabajo realizado y continuaremos con las diligencias para desbaratar bandas delictuales que afectan la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Por último, desde la Delegación Presidencial afirmaron que este procedimiento se enmarca en las acciones de fiscalización e investigación destinadas a combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad en las rutas de la provincia de Petorca.

PURANOTICIA