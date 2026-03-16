Operativo «Al Auto»: más de 400 personas fueron vacunadas contra la influenza en Concón

Con el objetivo de fortalecer la protección de la población frente a las enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, la comuna de Concón realizó un nuevo Operativo de Vacunación “Al Auto”, estrategia que por tercer año consecutivo facilita el acceso de la comunidad a la vacuna contra la influenza.

La actividad que se llevó a cabo en la Av. Blanca Estela y en la que hubo una alta afluencia de vehículos y personas, contó con la participación de diversas autoridades comunales y regionales, quienes destacaron la importancia de acercar las estrategias sanitarias a la ciudadanía mediante modalidades rápidas y accesibles.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, comentó que "mi presencia en Concón obedece a esto, a la preocupación del gobierno por la salud pública, pero principalmente para valorar esta iniciativa que ha impulsado el alcalde Freddy Ramírez y la directora Andrea Quiero. Ciertamente esta buena práctica hay que replicarla, puesto que se facilita que hagamos prevención. Concón tiene más de 4 mil dosis asignadas y en un solo día más de 400 personas se han vacunado, es decir, un 10%”.

El alcalde Ramírez subrayó que "a pocas horas de iniciar este proceso, llevamos más de 400 personas vacunadas y la idea es acercar los servicios municipales y de salud a las personas para que puedan vacunarse de manera cómoda y rápida, considerando que la vorágine de la semana muchas veces lo impide”.

Por su parte, la Directora del SSVQP, Andrea Quiero, destacó que "el invierno está cerca por lo que estamos entregando herramientas de salud que permitan resistir de mejor manera esta temporada del año. Estamos más cerca como Servicio de Salud, municipalidad de Concón y Gobierno de Chile, entregando las herramientas que otorgan una mejor calidad de vida a las personas. Por eso los invitamos a vacunarse”.

Durante el operativo, las personas se acercaron a bordo de sus vehículos y presentando su cédula de identidad para el registro de inmunización correspondiente, recibieron la vacuna sin necesidad de descender del automóvil, lo que permitió mantener un flujo expedito, rápido y seguro en la atención.

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